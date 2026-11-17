Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng

Ngày 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc, ngày 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng.

Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng nhấn mạnh, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển sâu sắc, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Trong tổng thể mối quan hệ đó, hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữ vai trò trụ cột, “đi trước mở đường” trong bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, tăng cường tin cậy chính trị, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và phát triển của thế giới và khu vực.

Trên cơ sở những nhận thức chung quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bộ tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; duy trì trao đổi thường xuyên về những vấn đề chiến lược cùng quan tâm.

Về các trọng tâm hợp tác, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại du lịch, đầu tư, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang (trái) đã vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương Trường Thành vàng do đồng chí Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng trao tặng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn sự phối hợp của Bộ Công an Trung Quốc trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương Trường Thành vàng do Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng trao tặng.