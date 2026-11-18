Một bài hát đem lại 3,8 tỷ đồng

TPO - Rapper Đen công khai báo cáo doanh thu mới nhất từ ca khúc "Nấu ăn cho em", với số tiền thực nhận hơn 901 triệu đồng. Nam rapper cho biết toàn bộ khoản thu này được chuyển đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, nâng tổng số tiền ủng hộ từ khi bài hát ra mắt lên 3,86 tỷ đồng.

Ngày 18/11, rapper Đen công khai báo cáo doanh thu mới nhất từ ca khúc Nấu ăn cho em, đồng thời công khai khoản tiền ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Cụ thể, doanh thu ước tính từ video Nấu ăn cho em trên công cụ quản lý kênh đạt 9.350,13 euro. Sau khi trừ chi phí phát hành, thuế thu nhập và các khoản liên quan, số tiền thực nhận còn 5.460,24 euro.

Đối với bản audio, doanh thu do đối tác phát hành báo cáo đạt 13.350,11 euro. Sau các khoản khấu trừ, số tiền thực tế ê-kíp nhận về là 10.523,36 euro.

Như vậy, tổng doanh thu thực nhận từ video và audio đạt 15.983,60 euro, tương đương khoảng 463,75 triệu đồng.

Nấu ăn cho em là bản nhạc chữa lành, truyền thông điệp nhân văn đến người trẻ.

Bên cạnh đó, nam rapper công bố khoản tiền bản quyền từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) trong giai đoạn tháng 4/2025 đến hết quý II/2026. Theo báo cáo, doanh thu từ nguồn này đạt 460.969.891 đồng. Sau khi trừ chi phí của trung tâm và thuế thu nhập, số tiền thực nhận là 437.921.396 đồng.

Cộng các nguồn thu, tổng doanh thu thực nhận trong đợt báo cáo lần này là 901.669.566 đồng.

Đáng chú ý, dù doanh thu thực nhận hơn 901 triệu đồng, nam nghệ sĩ đã chuyển tròn một tỷ đồng đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, cao hơn khoảng 98,33 triệu đồng so với số tiền được công bố trong báo cáo. Khoản chuyển tiền được thể hiện trong chứng từ giao dịch do nam rapper chia sẻ.

Nam rapper cũng khẳng định các số liệu doanh thu đều được ghi nhận trong báo cáo của đơn vị phát hành và chứng từ thu chi. Việc công khai từng khoản thu giúp khán giả nắm rõ số tiền thực tế mà ê-kíp nhận được từ sản phẩm âm nhạc.

Theo Đen, tính cả đợt đóng góp mới nhất, tổng số tiền ủng hộ từ khi Nấu ăn cho em ra mắt đến nay đạt khoảng 3,86 tỷ đồng. Thông tin về những lần chuyển khoản trước đó đã được ê-kíp đăng tải trên fanpage của nam rapper.

Phát hành vào tháng 5/2023, Nấu ăn cho em là sản phẩm âm nhạc gắn với hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng cao. MV ghi lại hình ảnh Đen đến thăm các em nhỏ tại vùng núi, kết hợp âm nhạc với những câu chuyện về cuộc sống và việc học tập của trẻ em.

Sau hơn ba năm phát hành, ca khúc tiếp tục tạo ra nguồn thu từ hoạt động nghe nhạc, xem video và khai thác bản quyền. Các khoản tiền này được ê-kíp tổng hợp, công khai theo từng đợt để phục vụ hoạt động thiện nguyện.

Trong bài đăng mới nhất, Đen gửi lời cảm ơn đến khán giả đã thường xuyên lắng nghe, ủng hộ ca khúc, cũng như các chương trình sử dụng bài hát.

Nam rapper bày tỏ mong muốn nguồn kinh phí từ dự án sẽ hỗ trợ thêm cho trẻ em trên khắp cả nước, giúp các em có điều kiện được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn.