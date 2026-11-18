TPO - Thị trường điện ảnh Việt thời gian qua phát triển mạnh nhưng doanh thu phân hóa rõ rệt. Theo báo cáo quý III/2026, 10 bộ phim dẫn đầu chiếm 72,8% tổng doanh thu phòng vé, cho thấy nguồn thu tập trung vào số ít tác phẩm ăn khách. Bất ngờ lớn nhất thuộc về "Trại buôn người", vượt qua hàng loạt đối thủ để dẫn đầu phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại.
TPO - Ninh Dương Lan Ngọc kể Quốc Anh bất ngờ nói thêm lời thoại ở phân đoạn cuối "Chị chị em em 3", khiến cô xúc động, khóc không dừng. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng quyết định giữ lại khoảnh khắc này trong phim.
TPO - Bộ phim "Tantara" do Song Hye Kyo và Gong Yoo đóng chính xác định lên sóng vào tháng 12. Teaser phim nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả nhờ xây dựng được không khí thời đại tràn đầy sôi động.
TPO - Việc Robert Pattinson được chọn kế nhiệm Daniel Craig trong vai James Bond lập tức tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một bộ phận đánh giá đây là lựa chọn thú vị, phù hợp với hướng đi mới của thương hiệu 007, nhiều khán giả vẫn hoài nghi khả năng tài tử “Twilight” hóa thân thành điệp viên huyền thoại.
TPO - Năm giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc cách mạng Việt Nam là Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ cùng bước lên sân khấu Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường. Họ đã có chặng đường gắn bó nhiều kỷ niệm từ thời sinh viên.
TPO - Lần đầu trong lịch sử Grammy, sáu nghệ sĩ nhận nhiều đề cử nhất đều là nữ. Không chỉ dẫn đầu về số lượng, các giọng ca nữ còn áp đảo ở những hạng mục danh giá nhất như Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm.
TPO - Với câu chuyện về sự thiên vị con trai và những tổn thương kéo dài trong gia đình, "Ngày con còn mẹ" chạm đến cảm xúc người xem nhờ diễn xuất của Hồng Đào và Phương Anh Đào. Tuy nhiên, phim của Vũ Ngọc Đãng vẫn bộc lộ hạn chế ở cách xây dựng xung đột, phát triển nhân vật và giải quyết những mâu thuẫn quan trọng.
TPO - Từ chàng ma cà rồng Edward Cullen khiến hàng triệu khán giả mê đắm đến người dơi Batman lạnh lùng, Robert Pattinson tiếp tục chinh phục một trong những vai diễn biểu tượng nhất lịch sử điện ảnh là James Bond.
TPO - Thông tin nam ca sĩ, nhạc sĩ Thái Lan Peet Peera qua đời tại nhà riêng khiến người hâm mộ và giới giải trí nước này bàng hoàng. Thi thể của anh sau đó được chuyển đến cơ quan pháp y để xác minh nguyên nhân.
TPO - Ly Meo tên thật là Lê Phạm Hiểu Ly, từng bán hàng online và có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Sau khoảng một năm bị truy nã, Ly ra đầu thú và bị đưa ra xét xử về tội "Không tố giác tội phạm" trong vụ án ma túy liên quan Tú Cơ.
TPO - Tại hôn lễ của nữ ca sĩ Song Haye và YouTuber Jo Maeryeok đã xảy ra tình trạng dở khóc dở cười khi khách mời đến quá đông, dẫn tới nhiều người phải ôm bụng đói ra về.
TPO - Sau khi Robert Pattinson được công bố là James Bond mới, danh tính bóng hồng đồng hành điệp viên 007 trở thành chủ đề được quan tâm.
TPO - Ngu Thư Hân đam mê diện trang phục khoe thân hình thon gọn. Loạt ảnh mặc tạp dề không kèm áo của cô nhận nhiều phản ứng tiêu cực, buộc nữ diễn viên phải xóa bỏ.
TPO - Với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn. Trước tình trạng xuất hiện thông tin rao bán vé mời trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng trước các lời mời chào mua vé, tránh bị lợi dụng, lừa đảo.
TPO - Cuộc tìm kiếm người kế nhiệm Daniel Craig trong vai James Bond kéo dài gần một thập kỷ, với hàng loạt ứng viên được đồn đoán và những tiêu chí tuyển chọn thay đổi theo thời gian. Cuối cùng, Robert Pattinson bất ngờ vượt qua các đối thủ sáng giá để trở thành điệp viên 007 tiếp theo, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử thương hiệu điện ảnh đình đám.
TPO - Chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh. Toàn bộ vé tham dự được phát miễn phí.
TPO - Jennie lần đầu được đề cử Grammy với tư cách nghệ sĩ solo, nhờ màn hợp tác cùng Tame Impala trong ca khúc "Dracula". Đáng chú ý, sản phẩm âm nhạc mới của thành viên BlackPink nằm trong danh sách cạnh tranh giải quan trọng Bản thu âm của năm. Thành tích của Jennie xuất hiện giữa làn sóng tẩy chay Grammy từ cộng đồng fan Kpop.