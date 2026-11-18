Tạm giữ hình sự đối tượng xịt hơi cay vào nhiều người trước quán nhậu ở Đà Nẵng

TPO - Sau khi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nhiều người trước một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng), nam thanh niên bỏ chạy, lẩn trốn vào khu vực rừng cây. Đến chiều cùng ngày, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 18/11, Công an phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) vừa tạm giữ hình sự Châu Văn Tuấn (27 tuổi, trú thôn Châu Khê, xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Video sự việc được người dân ghi lại. Nguồn MXH

Trước đó, khoảng 0h5 ngày 17/11, Công an phường Tam Kỳ nhận tin báo về việc một nam thanh niên sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nhiều người tại khu vực trước quán Festival Club, lô 11-12 đường Nguyễn Tất Thành, gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng công an ngay sau đó có mặt tại hiện trường xác minh, xác định một nhóm người có hành vi gây rối trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khối phố 5, phường Tam Kỳ.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều người liên quan đã rời khỏi hiện trường, Công an phường Tam Kỳ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy tìm ngay trong đêm.

Trong quá trình truy tìm, công an phối hợp tổ tuần tra C6-911 dừng kiểm tra một ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Quảng Phú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một bình xịt hơi cay đã qua sử dụng.

Đối tượng Châu Văn Tuấn. Ảnh CA

Ba thanh niên trên xe, cùng trú xã Thăng Điền, được đưa về trụ sở làm việc. Riêng Châu Văn Tuấn bỏ chạy, lẩn trốn vào khu vực rừng cây thuộc phường Quảng Phú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Tuấn có khả năng trở về địa phương lẩn trốn nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đến nhà vận động người thân liên lạc, khuyên đối tượng ra đầu thú.

Đến khoảng 15h ngày 17/11, Tuấn đến Công an phường Tam Kỳ đầu thú. Công an ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.