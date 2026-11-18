Chặn ô tô từ biên giới vào Tây Ninh, phát hiện hơn 13 kg ma túy

TPO - Hai đối tượng bị bắt tại Tây Ninh khi vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 12 kg ma túy đá và 2 bánh heroin.

Ngày 18/11, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp với Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Quân (SN 1996) và Tống Linh Chi (SN 2000, cùng ngụ phường Thới Hòa, TPHCM) để điều tra về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thời điểm 2 đối tượng bị phát hiện bắt giữ tại khu vực biên giới.

Tang vật thu giữ tại thời điểm bắt quả tang.

Khám xét nơi cư ngụ của 2 đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện thêm 2 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó vào khoảng 12h45 ngày 11/11, tại khu vực giao lộ Bắc Chiêng - Cả Bản (ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh), lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện ô tô 7 chỗ mang biển số 50E-910.73 do Quân điều khiển di chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa có dấu hiệu bất thường nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng tiền mặt và 4 điện thoại di động.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Quân và Chi, thu giữ thêm 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của Nguyễn Văn Quân và Tống Linh Chi.

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng khai nhận mua ma túy từ Campuchia đưa về Việt Nam để phân phối, bán kiếm lời.

Hiện Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và Công an tỉnh tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.