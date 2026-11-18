Hình ảnh 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản trong ngày hầu tòa sáng 18/11

TPO - Ông Lê Thanh Thản, thường gọi “đại gia điếu cày” được trợ lý chở đến tòa phục vụ công tác xét xử trong vụ án liên quan 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Nội), thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội "Lừa dối khách hàng".

Hầu tòa cùng ông Thản có các bị cáo: Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Clip bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bước xuống xe di chuyển lên phòng xét xử.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, từ 7h bảo vệ TAND TP Hà Nội mở thêm cổng phụ để kiểm soát giấy tờ của bị cáo, bị hại tham gia tố tụng.

Khoảng hơn 8h, bị cáo Lê Thanh Thản được trợ lý chở đến phòng xử trên chiếc xe ô tô hiệu Lexus LM. Trước khi bước xuống xe, bị cáo cười tươi vẫy tay chào trước máy ảnh, máy quay của phóng viên hơn 30 cơ quan báo, đài.

Theo sau ông Thản, nhiều bị hại vẫn đang xếp hàng ngoài cổng tòa án để bảo vệ và an ninh kiểm tra giấy tờ.

Theo kế hoạch, phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/11, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Đây là lần thứ hai vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, phiên được mở lần đầu vào tháng 8/2023, sau khoảng nửa ngày làm việc HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ số tiền thu lợi bất chính và giá trị các căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Sau điều tra bổ sung, số bị hại tăng từ 488 lên 519 người; số tiền thu lợi bất chính bị cáo buộc đối với ông Thản tăng từ khoảng 481 tỷ lên hơn 531 tỷ đồng.

Tại bản cáo trạng mới nhất, Viện Kiểm sát căn cứ vào bản kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng thành phố Hà Nội để xác định giá trị tài sản trong vụ án. Theo đó, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp Sổ đỏ tại Dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng (trong đó 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỷ đồng; 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng), tăng gần 4 lần so với lần định giá trước đó.

HĐXX cũng triệu tập 519 bị hại và 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cáo trạng xác định, Công ty Bemes là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) được phê duyệt quy hoạch năm 2008. Dự án gồm tòa CT6A với 231 căn hộ, tòa CT6B là khách sạn 459 phòng, cùng 15 căn nhà thấp tầng và khu đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Từ tháng 10/2010, khi chưa được chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, ông Thản bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng sai thiết kế, tăng diện tích, thay đổi công năng và xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch.

Thay vì 231 căn hộ chung cư được duyệt, khu nhà cao tầng thực tế có 1.582 căn. Tòa CT6B được chuyển thành căn hộ để bán; số nhà thấp tầng tăng từ 15 lên 38 căn. Khu đất dành cho nhà trẻ, mẫu giáo cũng bị chuyển sang xây dựng nhà thấp tầng.

Cơ quan truy tố xác định, từ tháng 3/2011, dù dự án có nhiều sai phạm, ông Thản vẫn quảng cáo không đúng về pháp lý công trình và ký hợp đồng bán căn hộ, cam kết xây dựng đúng quy định, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Công trình được bàn giao từ đầu năm 2013 nhưng 519 căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ do xây dựng sai quy hoạch.