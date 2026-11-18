Biên chế viên chức được điều chuyển linh hoạt giữa các bộ, ngành và địa phương

TPO - Nghị định 406/2026 của Chính phủ quy định cụ thể việc điều chỉnh, điều chuyển biên chế viên chức giữa các bộ, ngành và địa phương, đồng thời phân định rõ thẩm quyền quyết định, với nguyên tắc không làm tăng tổng biên chế được giao.

Theo đó, phương án điều chỉnh biên chế viên chức phải gắn với việc bố trí, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm; dự kiến nguồn viên chức bổ sung, thay thế.

Nghị định đồng thời cũng quy định rõ thẩm quyền trong việc điều chỉnh biên chế viên chức.

Cụ thể, với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, người đứng đầu bộ quyết định việc điều chỉnh biên chế viên chức đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong tổng biên chế viên chức được giao.

Linh hoạt trong việc điều chuyển biên chế viên chức. (Ảnh minh họa)

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương, UBND cấp tỉnh sẽ trình HĐND cùng cấp quyết định việc điều chỉnh biên chế viên chức trong các đơn vị thuộc phạm vi quản lý ở cấp tỉnh và tổng biên chế viên chức giữa các cấp xã trong tổng biên chế viên chức được giao.

Trong khi đó, UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định điều chỉnh biên chế viên chức đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trong tổng biên chế viên chức được HĐND cấp tỉnh quyết định.

Tại cấp bộ, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định điều chỉnh biên chế viên chức của các bộ trong tổng số biên chế viên chức giai đoạn 5 năm.

Tại địa phương, cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của địa phương quyết định việc điều chỉnh biên chế viên chức giữa các địa phương trong tổng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao.

Trên cơ sở đề xuất của các bộ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền về việc điều chuyển biên chế viên chức từ bộ về địa phương hoặc từ bộ sang cơ quan, tổ chức khác sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định điều chỉnh giảm biên chế viên chức của các bộ sau khi cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chuyển biên chế viên chức.

Nghị định nêu rõ, việc điều chỉnh, điều chuyển biên chế viên chức không được làm tăng tổng biên chế viên chức được giao, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Nghị định số 106/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 406 này có hiệu lực thi hành, từ ngày 11/11/2026.