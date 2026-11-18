35 đội tuyển tranh tài tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC

Lần đầu tiên Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức Hội thi cán bộ tuyên truyền, kiểm tra giỏi trong lực lượng trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh, thành phố, Học viện PCCC và CNCH giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn là dịp đánh giá toàn diện kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, năng lực kiểm tra an toàn PCCC và khả năng xử lý các tình huống thực tiễn.

Hội thi chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, ứng xử và xử lý các tình huống truyền thông, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Sự góp mặt của 35 đội tuyển đến từ các đơn vị trên cả nước không chỉ khẳng định quy mô, sức lan tỏa của Hội thi lần đầu tiên được tổ chức, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm nâng cao trình độ nghiệp vụ của toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Các đội tuyển luyện tập trước hội thi.

Hội thi được tổ chức bài bản qua 2 vòng thi trực tiếp (vòng loại và chung kết).

Tại mỗi vòng, các đội tuyển tranh tài ở 3 phần thi, nhằm đánh giá toàn diện kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh và năng lực xử lý tình huống thực tiễn, cụ thể:

Phần thi Tuyên truyền về PCCC và CNCH, mỗi đội xây dựng bài tuyên truyền cụ thể về tình hình, nguy cơ cháy nổ, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và biện pháp, quy trình tổ chức chữa cháy, CNCH, cứu người tại cơ sở, khuyến cáo thoát nạn an toàn đối với các cơ sở thực tế thuộc diện quản lý. Thí sinh thuyết trình, vận dụng khả năng hùng biện truyền cảm, kết hợp hình ảnh, video minh họa trực quan.

Tại phần thi Kiến thức pháp luật, ba thí sinh trong đội cùng đứng trên sân khấu trực tiếp thao tác bấm chuông/nhập đáp án trên hệ thống phần mềm điện tử đối với 10 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung bao quát toàn diện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới, thẩm quyền kiểm tra, tuyên truyền, xử phạt vi phạm hành chính và quy trình điều tra, xác minh vụ cháy.

Phần thi xử lý tình huống truyền thông là điểm nhấn đổi mới đặc sắc của hội thi năm nay. Thí sinh thực hiện trực tiếp cung cấp thông tin báo chí ngay sau vụ cháy phức tạp, giải đáp vướng mắc pháp lý và hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết những kinh nghiệm, sáng kiến và cách làm hiệu quả được đúc kết từ Hội thi sẽ tiếp tục lan tỏa vào thực tiễn công tác, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến gần hơn với người dân, xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân ngày càng vững chắc.