Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong

TPO - Dù giấy phép lái xe đã hết hạn hơn 7 tháng, tài xế Nguyễn Bá Táo vẫn điều khiển xe tải lưu thông trên đường, gây tai nạn khiến một cháu bé tử vong.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Bá Táo (SN 1994, trú xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo kết quả điều tra, giấy phép lái xe hạng D của Nguyễn Bá Táo đã hết hạn từ ngày 17/3/2026 nhưng người này không làm thủ tục cấp đổi theo quy định.

Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bá Táo.

Khoảng 6h25 ngày 21/10/2026, Táo điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 15. Khi đến ngã ba giao với đường ĐH54, đoạn qua thôn Đức Dũng, xã Đức Thịnh, trong lúc rẽ phải do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, xe tải đã va chạm với xe đạp do cháu N.T.Q. (SN 2014, trú cùng địa phương) điều khiển. Cú va chạm khiến cháu Q. tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra thời hạn giấy phép lái xe, kịp thời thực hiện thủ tục cấp đổi khi hết hạn.