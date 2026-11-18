Tìm thấy nam sinh 13 tuổi mất tích khi tắm biển, cách nơi gặp nạn gần 100km

TPO - Sau 10 ngày tìm kiếm, thi thể nam sinh 13 tuổi mất tích khi tắm biển Cửa Lò (Nghệ An) được phát hiện tại vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), cách nơi gặp nạn khoảng 100km.

Ngày 18/11, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xác nhận, các lực lượng đã tìm thấy thi thể em T.Q.T (13 tuổi, học sinh lớp 8, trú phường Thành Vinh, Nghệ An) tại khu vực đảo Hòn Én, vùng biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ để gia đình nhận dạng.

Trước đó, chiều 8/11, T. cùng nhóm 5 người bạn đến bãi biển Cửa Lò vui chơi, tắm biển. Thời điểm này, biển động mạnh, sóng lớn do thời tiết bất lợi.

Quá trình tìm kiếm em T. gặp nhiều khó khăn do biển động, sóng lớn.

Trong lúc tắm, nam sinh không may bị sóng cuốn ra xa và mất tích. Nhận tin báo, gia đình cùng lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển, huy động phương tiện tìm kiếm xuyên đêm.

Những ngày sau đó, nhiều đội cứu hộ từ các tỉnh, thành đến Nghệ An hỗ trợ tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng từ biển Cửa Lò ra đảo Ngư, đảo Mắt, vùng biển Cửa Hội, sau đó sang khu vực Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, biển động, sóng lớn cùng phạm vi tìm kiếm rộng khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến chiều tối 17/11, sau 10 ngày tìm kiếm, thi thể nam sinh được phát hiện tại khu vực đảo Hòn Én, vùng biển Thiên Cầm, cách nơi gặp nạn ban đầu khoảng 100km.