Công an tìm người thân cho bé 2 tuổi đi lạc ở bãi biển

TPO - Phát hiện bé trai 2 tuổi đi lang thang một mình tại khu vực bãi biển Hoằng Tiến (Thanh Hóa), công an địa phương đã đưa cháu đến nơi an toàn, khẩn trương tìm kiếm người thân và bàn giao cháu về gia đình.

Ngày 18/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Hoằng Tiến vừa tìm thấy và bàn giao an toàn một bé trai 2 tuổi đi lạc cho gia đình.

Ba hôm trước (15/11), trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoằng Tiến phát hiện một cháu bé khoảng 2 tuổi đang đi lang thang một mình tại khu vực bãi biển. Do còn quá nhỏ, cháu chưa thể cung cấp thông tin về bản thân và gia đình.

Cháu bé đi lạc được công an bàn giao cho gia đình.

Ngay sau đó, lực lượng công an đưa cháu đến nơi an toàn, chăm sóc, trấn an tinh thần, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm thân nhân. Thông tin về cháu bé cũng được phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở và đăng tải trên các trang, nhóm thông tin an ninh, trật tự tại địa phương.

Lực lượng chức năng sau đó xác định cháu bé là Trần Minh Th. (2 tuổi, trú phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa).

Qua xác minh, cháu Th. theo gia đình đến chơi tại nhà bác ruột tại thôn Giang Sơn (xã Hoằng Tiến). Trong lúc vui chơi, cháu không may đi lạc ra khu vực bãi biển.

Công an xã Hoằng Tiến sau đó liên hệ với gia đình, bàn giao cháu bé cho người thân. Thời điểm được tìm thấy, cháu bé an toàn, sức khỏe ổn định.

Xúc động trước sự quan tâm, tận tình của lực lượng công an, người thân cháu bé đã gửi lời cảm ơn đến Công an xã Hoằng Tiến.