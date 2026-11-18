Báo Tiền Phong tặng 69 đầu sách cho Trại giam Nghĩa An ‘Thắp sáng ước mơ hoàn lương’

TPO - Ngày 17/11, tại Trại giam Nghĩa An (xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Báo Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành trao tặng 69 đầu sách với 266 cuốn, bổ sung nguồn sách phục vụ những người đang chấp hành án. Hoạt động diễn ra trong chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2026.

Thêm sách cho người đang chấp hành án

Thay mặt Báo Tiền Phong, nhà báo Hoàng Nam đã trao tặng sách cho Trại giam Nghĩa An. Thượng tá Lê Minh Quang, Phó Giám thị trại giam, tiếp nhận phần sách để bổ sung vào nguồn sách phục vụ phạm nhân.

Nhà báo Hoàng Nam trao biển biểu trưng tặng tủ sách cho Trại giam Nghĩa An.

Từ sự kết nối của Báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Tiền Phong, Nhà sách Tiền Phong và Nhà sách Phật giáo Vĩnh Nghiêm cùng chung tay trao tặng 69 đầu sách, tổng cộng 266 cuốn. Sách thuộc nhiều lĩnh vực về Phật giáo ứng dụng, thiền và kỹ năng sống, với nhiều nội dung hướng đến tư dưỡng bản thân, vượt qua nghịch cảnh và vun đắp tình thân, giúp người đang chấp hành án có thêm lựa chọn đọc và tự học trong thời gian cải tạo.

Phạm nhân hào hứng với tủ sách mà Báo Tiền Phong vừa trao tặng.

Cũng trong buổi sáng, Thư viện tỉnh Quảng Trị trao thêm 232 cuốn sách cho trại giam. Qua hai đợt trao tặng tại chương trình, nguồn sách của Trại giam Nghĩa An được bổ sung 498 cuốn. Sau phần lễ, hoạt động đọc sách diễn ra ngay tại không gian thư viện của trại.

Theo lãnh đạo Trại giam Nghĩa An, đơn vị đóng quân xa trung tâm, việc đi lại còn khó khăn. Cùng với dạy văn hóa, phổ biến pháp luật và hướng nghiệp, trại duy trì việc cung cấp sách, báo để phạm nhân cập nhật thông tin, tìm hiểu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Số sách mới sẽ phục vụ nhu cầu đọc thường ngày của những người đang chấp hành án tại đây.

Trại giam Nghĩa An dành một không gian thoáng đẹp để làm thư viện - nơi các phạm nhân đến tìm và đọc sách.

Chuẩn bị cho ngày trở về

Buổi sáng ở Phân trại số 1 mở đầu bằng các tiết mục của Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh, cán bộ trại giam và phạm nhân. Sau phần văn nghệ và trao quà, chương trình tiếp tục ở sân bóng chuyền, nơi đội liên quân Tỉnh Đoàn – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao lưu với đội bóng chuyền Trại giam Nghĩa An. Cùng ngày, các y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho phạm nhân.

Khám và phát thuốc miễn phí cho phạm nhân.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Ban Thanh niên Công an tỉnh trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho những phạm nhân có thành tích cải tạo tốt. Các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình cũng trao một phần quà trị giá 9 triệu đồng cho Trại giam Nghĩa An.

Từ đầu năm 2026 đến thời điểm tổ chức chương trình, Trại giam Nghĩa An đã tổ chức ba đợt xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.321 phạm nhân. Dịp 30/4, 85 phạm nhân chấp hành án tại trại được Chủ tịch nước quyết định đặc xá.

Giao lưu bóng chuyền giữa đội liên quân Tỉnh Đoàn – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với đội bóng chuyền Trại giam Nghĩa An.

Anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, tổ chức Đoàn, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp để tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên sau khi chấp hành xong án phạt tù. Sự hỗ trợ ấy hướng tới một việc cụ thể sau ngày trở về: Có nghề, có việc làm để từng bước ổn định cuộc sống.