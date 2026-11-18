Đại diện TP Hà Nội nói gì trong phiên xét xử ông Lê Thanh Thản

TPO - Tại phiên tòa, đại diện UBND phường Kiến Hưng cũng hé lộ thông tin là chủ thể đề xuất di dời 125 căn hộ chung cư và 10 căn hộ thấp tầng khi xử lý hậu quả của sai phạm tại CT6 Kiến Hưng.

Xử lý vi phạm là để bảo vệ người dân

Sáng 18/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét hỏi bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) liên quan đến sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Trả lời HĐXX, ông Thản thừa nhận chỉ đạo xây dựng sai phép nhưng không có cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử lý. Ông đã nêu hai phương án bồi thường cho bị hại lựa chọn "nhận nhà tại dự án khu đô thị Thanh Hà" hoặc "nhận tiền mặt". Về cáo buộc “lừa dối khách hàng”, ông Thản ngập ngừng khiến Chủ tọa phải nhắc nhở về thái độ.

Được triệu tập tới tòa trong tư cách bên có quyền nghĩa vụ liên quan, đại diện UBND thành phố Hà Nội thông tin, HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố. Nghị quyết có ý nghĩa rất lớn, giúp bảo vệ lợi ích, an toàn cho người dân; đồng thời cũng mang tính răn đe, xử lý các dự án sai phạm khác trên địa bàn thành phố.

Theo vị đại diện UBND thành phố Hà Nội, qua kiểm tra thực tế, các dự án đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều căn hộ chưa được cấp sổ đỏ, ảnh hưởng đời sống người dân. Việc xác định vi phạm là để xử lý, bảo vệ người dân.

HĐXX cũng đặt câu hỏi “căn cứ vào đâu để tham mưu phương án khắc phục?". Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết đã tham mưu chia các dự án thành hai nhóm, gồm căn hộ được tồn tại và căn hộ buộc phải phá dỡ. Các nhóm được phân chia dựa trên khả năng dung nạp dân số, cơ sở hạ tầng khu vực xung quanh cũng như tính chất, mức độ vi phạm của chủ đầu tư...

Bị cáo Lê Thanh Thản và đồng phạm tại phiên tòa.

Đề xuất di dời 135 căn hộ

Còn đại diện UBND phường Kiến Hưng cho rằng, với sai phạm tại vụ án này, để ảnh hưởng thấp nhất đến người dân, đối chiếu với các tiêu chí của Nghị quyết của thành phố, UBND phường đề xuất di dời 125 căn hộ chung cư và 10 căn hộ thấp tầng, tổng 135 căn.

Trong khi, bản cáo trạng mới nhất xác định ông Thản đã bán 519 căn hộ sai phạm cho 519 khách hàng và thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát căn cứ vào bản kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng thành phố Hà Nội để xác định giá trị tài sản trong vụ án. Theo đó, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng (trong đó 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỷ đồng; 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng).

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, nhiều bị hại bày tỏ nguyện vọng mong được chính quyền cấp chứng nhận quyền sử dụng, được ở lại. Trường hợp buộc phải dời đi, họ muốn nhận khoản bồi thường căn hộ giá trị tương đương thị trường hiện nay.