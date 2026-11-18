Nhóm phóng viên Tiền Phong đoạt giải B báo chí toàn quốc về ‘tam nông’

TPO - Loạt bài 4 kỳ “Để nông sản tỷ đô không vỡ trận xuất khẩu” của Báo Tiền Phong đoạt giải B thể loại báo in tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026.

Sáng 18/11, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt đã Tổ chức trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV và giải cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - tới dự và trao giải.

Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay nhận 1.586 tác phẩm báo chí và khoảng 3.500 tác phẩm, sản phẩm ảnh dự thi. Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, 39 tác phẩm báo chí và 11 tác phẩm ảnh được chọn trao giải, trong đó có 4 tác phẩm đạt giải A.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - trao giải cho các tác giả đoạt giải C. Ảnh: Trọng Tài.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải - cho biết mùa giải thứ tư mở rộng cả về quy mô và hình thức thể hiện. Nhiều tác phẩm cho thấy người nông dân đang thay đổi cách sản xuất, kinh doanh thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Các tác phẩm ảnh ghi lại sự đổi thay của làng quê qua 40 năm Đổi mới, từ những thửa ruộng canh tác bằng sức người, sức kéo đến những mô hình sản xuất hiện đại.

Bà Thơm đánh giá cao những tác phẩm đi thẳng vào các vấn đề gai góc, từ điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách đến sai phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bảo vệ rừng phòng hộ và chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Theo bà Thơm, những góc nhìn phản biện trên tinh thần “chống để xây” giúp chỉ ra các bất cập cần tháo gỡ từ thực tiễn sản xuất và đời sống nông thôn.

Phóng viên Võ Thái Lâm - đại diện nhóm tác giả của Báo Tiền Phong - nhận giải B. Ảnh: Trọng Tài.

Sau bốn mùa giải liên tiếp, bà Thơm cho biết từ năm 2027, giải sẽ được nghiên cứu tổ chức theo hình thức khác, phù hợp với các quy định về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Bà mong các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên tiếp tục theo đuổi đề tài tam nông, kể những câu chuyện về cách người nông dân vượt khó, đổi mới sản xuất và nâng thu nhập.

Loạt bài 4 kỳ “Để nông sản tỷ đô không vỡ trận xuất khẩu” của Báo Tiền Phong đoạt giải B thể loại báo in. Loạt bài do nhóm tác giả Nguyễn Văn Tuấn, Huỳnh Thị Thủy và Võ Thái Lâm thực hiện đăng từ ngày 3-6/8 năm nay bắt đầu từ hành trình xin cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, những điều kiện để sầu riêng Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - tặng hoa chúc mừng đại diện nhóm tác giả của Báo Tiền Phong đoạt giải B. Ảnh: Trọng Tài.

Nhiều nhà vườn, hợp tác xã mất nhiều năm xây dựng vùng nguyên liệu và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, nhóm phóng viên ghi nhận tình trạng chồng lấn vùng trồng và dấu hiệu làm giả giấy ủy quyền sử dụng mã số.

Từ thực tế đó, loạt bài vấn đề minh bạch thủ tục cấp mã số, tăng hậu kiểm và bảo đảm truy xuất nguồn gốc để bảo vệ người sản xuất và giữ uy tín cho ngành hàng tỷ USD.