Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự ở 2 tỉnh

TPO - Tại Tuyên Quang và Gia Lai vừa diễn ra các Hội nghị để triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Tuyên Quang, hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang điều động ông Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư cũng chỉ định các ông, bà: Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Bùi Danh Đại - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng; Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.