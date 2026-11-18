Khánh thành cầu ở Lạng Sơn giúp người dân thoát cảnh bị lũ chia cắt

TPO - Từng bị nước lũ dâng sâu 2 - 3 m, chia cắt với bên ngoài, khiến việc đi lại, sản xuất và học tập của người dân tại thôn Hòa Bình, xã Kháng Chiến (Lạng Sơn) gặp nhiều khó khăn, nhưng từ sáng 18/11 tại đây đã có cây cầu bê tông giúp người dân thoát cảnh bị lũ phong tỏa.

Lãnh đạo UBND xã Kháng Chiến, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI và đại biểu cắt băng khánh thành cầu.

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Hòa Bình, lãnh đạo UBND xã Kháng Chiến cho biết, thôn Hòa Bình có 162 hộ với 719 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Tuyến đường ĐX6.02, dài 6,4 km, nối từ Quốc lộ 4A đến Bản Phiàng, là con đường duy nhất giúp người dân kết nối với bên ngoài, đi chợ Thất Khê và phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Dù tuyến đường đã được bê tông hóa, tại vị trí cống tạm Hang Thồng thường xuyên xảy ra ngập sâu mỗi khi mưa lũ, khiến giao thông bị chia cắt.

“Trong mùa mưa vừa qua, nước dâng từ 2–3 m không chỉ cản trở việc đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, đặc biệt là việc đến trường của học sinh trong thôn. Khi tuyến đường bị ngập, cả khu vực gần như bị cô lập, những nhu cầu thiết yếu và hoạt động sản xuất đều gặp trở ngại” - lãnh đạo xã Chiến Thắng thông tin.

Cầu Hòa Bình được khánh thành giúp người dân địa phương thoát cảnh bị lũ chia cắt

Trước thực tế đó, trong năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VI đã vận động, kết nối các doanh nghiệp cùng nguồn lực xã hội hóa tài trợ 1,5 tỷ đồng xây dựng công trình Cầu Hòa Bình tại thôn Hòa Bình. UBND xã Kháng Chiến được ủy quyền làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 1,44 tỷ đồng.

Trong quá trình thi công, người dân địa phương tích cực hỗ trợ, hiến đất và tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Đến nay, công trình đã hoàn thành 100% khối lượng theo hồ sơ được duyệt, đang thực hiện các công việc cuối cùng để đưa vào sử dụng.

Vị trí xây cầu thường xuyên xảy ra ngập sâu, bùn đất mỗi khi mưa lũ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Hoàn - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, việc tài trợ xây dựng Cầu Hòa Bình không đơn thuần là hỗ trợ một công trình hạ tầng mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết, sẻ chia với cộng đồng. Theo ông, giá trị công trình không chỉ nằm ở quy mô hay kinh phí đầu tư mà quan trọng hơn là lợi ích thiết thực, lâu dài đối với người dân.

“Công trình có mục tiêu khắc phục tình trạng ngập lụt, chia cắt tại khu vực Hang Thồng, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất và giúp học sinh đến trường an toàn hơn trong mùa mưa lũ” - ông Hoàn thông tin.