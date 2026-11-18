Hà Nội: Nhà xưởng, gara ô tô 'nhờn' luật, ngang nhiên hoạt động trên đất dự án

TPO - Hàng loạt nhà xưởng, gara ô tô, sân thể thao mọc trái phép trên đất dự án và đất nông nghiệp tại Hà Nội vẫn tấp nập kinh doanh bất chấp quyết định đình chỉ, ngừng cấp điện, nước của chính quyền địa phương. Thực trạng này khiến dư luận đặt dấu hỏi về hiệu quả xử lý vi phạm với những hiểm họa cháy nổ chực chờ.

Cắt điện, nước vẫn không ngăn được vi phạm

Tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội, tình trạng lấn chiếm đất dự án, đất nông nghiệp để dựng nhà xưởng, gara ô tô và cơ sở kinh doanh tự phát diễn ra công khai. Dù chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản xử lý, thậm chí áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước, các cơ sở vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Theo phản ánh của người dân phường Việt Hưng (TP Hà Nội), trên địa bàn thời gian qua xuất hiện nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất dự án, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Đêm 12 và rạng sáng 13/11, một kho xưởng trái phép dựng trên đất dự án tại đường Đặng Vũ Hỷ bất ngờ bốc cháy, gây thiệt hại về tài sản.

Cháy gara tại phường Việt Hưng

Xung quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn hiện tồn tại tổ hợp nhiều sân pickleball, nhà xưởng và bãi trông giữ xe quy mô lớn. Vị trí này nằm cách Trường THCS Thượng Thanh không xa, tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho học sinh.

Thông tin từ UBND phường Việt Hưng cho biết, cơ sở bị cháy là gara sửa chữa ô tô thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ PAC Việt Nam tại số 45 đường Đặng Vũ Hỷ. Công trình cao 1 tầng, diện tích khoảng 400 m², kết cấu khung thép, mái và vách bao che bằng tôn, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, cao su và dầu máy.

Về nguồn gốc khu đất, từ ngày 27/2/2026, UBND phường Việt Hưng đã ban hành Văn bản số 393 đề nghị tạm ngừng cung cấp điện, nước sạch để xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại ô đất B.3/NO4, đường Đặng Vũ Hỷ, cụm Thượng Thanh. Đến ngày 3/3/2026, Công ty Điện lực Gia Lâm ra thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại khu vực này.

Bãi xe trên diện tích hàng nghìn mét vuông tại ô đất dự án tại phường Việt Hưng

Theo quy hoạch, ô đất B.3/NO4 dành cho dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng phường Việt Hưng. Trong thời gian dự án chưa triển khai, nhiều vị trí tại đây bị tận dụng để kinh doanh dịch vụ thu tiền. Người dân địa phương cho biết, bất chấp các thông báo cắt điện, nước đã ban hành, tổ hợp sân pickleball và gara ô tô rộng hàng nghìn mét vuông tại ô đất này vẫn vận hành bình thường cho đến khi xảy ra sự cố cháy.

Lệnh đình chỉ nằm trên giấy

Thực trạng tương tự diễn ra tại tuyến đường Nguyễn Xiển, đoạn qua địa bàn phường Khương Đình.

Ghi nhận thực tế ngày 17/11 cho thấy, hàng chục cửa hàng, salon ô tô như T.H, B. – C. Auto, H.B cùng kho đá tự nhiên T.T vẫn mở cửa đón khách tấp nập. Trước đó, UBND phường Khương Đình đã gửi công văn tới các đơn vị cung ứng yêu cầu ngừng cấp điện, nước đối với 18 cơ sở không đủ điều kiện hoạt động tại đây nhưng thực tế việc kinh doanh không hề gián đoạn.

Ở phía đối diện đường Nguyễn Xiển thuộc địa bàn phường Thanh Liệt, dãy cửa hàng kinh doanh ô tô cũ và khu nhà xưởng phía sau ngõ 286 Nguyễn Xiển cũng đang hoạt động nhộn nhịp trên diện tích rộng hàng nghìn mét vuông. Khu vực này tập trung nhiều gara sửa chữa, rửa xe và cửa hàng xe điện dựng bằng khung tôn, bị nghi vấn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Kho bãi, gara trên địa bàn phường Khương Đình

Qua tìm hiểu, ngày 29/5/2026, UBND phường Khương Đình ban hành Quyết định số 1706 thành lập Tổ công tác kiểm tra các kho, xưởng, công trình vi phạm đất đai và trật tự xây dựng. Trong hai ngày 17 và 18/6/2026, Tổ công tác liên ngành gồm chính quyền phường, công an, thuế và quản lý thị trường đã lập biên bản hiện trạng tại khu đất ký hiệu 32 (A12) mặt đường Nguyễn Xiển, yêu cầu đình chỉ hoạt động loạt ki-ốt, cửa hàng vi phạm quy định PCCC.

Tuy nhiên, việc các cơ sở bị đình chỉ và cắt điện, nước vẫn ngang nhiên hoạt động khiến dư luận đặt câu hỏi về tình trạng "đánh trống bỏ dùi" trong khâu hậu kiểm của chính quyền cơ sở, cũng như dòng tiền khai thác mặt bằng trái phép tại các khu đất này chảy về đâu.

Các gara ô tô vi phạm trên mặt đường Nguyễn Xiển

Liên quan đến vi phạm tại đường Nguyễn Xiển, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có văn bản giao UBND phường Khương Đình chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng, PCCC cố tình hoạt động bất chấp lệnh cấm.

Trước đó vào tháng 7/2026, tại tuyến đường 25m thuộc phường Thanh Liệt từng xảy ra vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi nhiều nhà xưởng, hàng quán dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đáng nói, khu vực này cũng đã bị chính quyền áp dụng biện pháp cắt điện, nước từ trước nhưng các chủ cơ sở vẫn lén lút duy trì sản xuất, kinh doanh cho đến khi hỏa hoạn ập đến.

Theo số liệu thống kê trước thời điểm sáp nhập ngày 1/7/2025, địa bàn xã Tân Triều ghi nhận khoảng 1.375 trường hợp vi phạm về đất đai và 478 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; tại xã Thanh Liệt có 83 trường hợp vi phạm đất đai và 226 trường hợp vi phạm xây dựng.

Vụ cháy kho xưởng trên địa bàn phường Thanh Liệt

Hồi chuông cảnh báo từ sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm

Sự tồn tại dai dẳng của các kho xưởng tạm bợ, thiếu điều kiện an toàn PCCC đang để lại những hậu quả nặng nề tại Hà Nội. Thời gian gần đây, địa bàn thành phố liên tiếp ghi nhận các vụ cháy lớn tại khu vực nhà xưởng, kho hàng liền kề có kết cấu khung thép, mái tôn và chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Trưa 7/11, vụ cháy bùng phát tại khu nhà xưởng rộng hơn 3.000 m² trên đường Ba Lương, xã An Khánh đã buộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải huy động 64 cán bộ, chiến sĩ cùng 9 xe chuyên dụng tới dập lửa. Do bên trong chứa nhiều gỗ, nhựa và các xưởng nằm san sát nhau, ngọn lửa tỏa nhiệt lớn, sinh nhiều khói độc và nhanh chóng cháy lan sang các công trình lân cận.

Tối 23/9, gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 22 phương tiện chữa cháy cũng phải mất hơn 3 giờ mới khống chế được đám cháy tại dãy kho xưởng rộng hơn 2.000 m² ven Đại lộ Thăng Long, xã Sơn Đồng. Trước đó, sáng 28/8, hỏa hoạn tại nhà xưởng chứa sản phẩm nhựa trên đường Phượng Bãi, phường Chương Mỹ tạo cột khói đen bao trùm khu vực, thiêu rụi nhiều tài sản sau hơn 1 giờ bùng phát.

Nghiêm trọng nhất là vụ cháy xảy ra ngày 19/8 tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (phường Chương Mỹ) làm 3 người tử vong. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này từng bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 do vi phạm PCCC và đã bị xử phạt vì không chấp hành quyết định đình chỉ, nhưng vẫn lén lút vận hành dẫn đến thảm họa.

Nhằm lập lại kỷ cương, cuối tháng 9/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và PCCC trên toàn địa bàn. Thành phố yêu cầu phân loại cụ thể mức độ nguy hiểm, tình trạng pháp lý và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các đơn vị phải tập trung xử lý dứt điểm những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt là nhóm công trình đã có quyết định đình chỉ hoặc bị ngừng cung cấp điện, nước nhưng vẫn cố tình hoạt động. Quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc "rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả".