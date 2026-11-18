TPO - Hai trụ sở Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò cũ (Nghệ An) đã 10 lần được thông báo cho thuê nhưng vẫn chưa có người đăng ký, dù giá thuê liên tục giảm.
TPO - Trước dự báo mưa lớn trong những ngày tới, TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng phương án sơ tán người dân, chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai.
TPO - Dự án Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch hồ Núi Cốc có quy mô khoảng 137 ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Thái Nguyên dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong năm 2026.
TPO - Hàng loạt nhà xưởng, gara ô tô, sân thể thao mọc trái phép trên đất dự án và đất nông nghiệp tại Hà Nội vẫn tấp nập kinh doanh bất chấp quyết định đình chỉ, ngừng cấp điện, nước của chính quyền địa phương. Thực trạng này khiến dư luận đặt dấu hỏi về hiệu quả xử lý vi phạm với những hiểm họa cháy nổ chực chờ.
TPO - Từng bị nước lũ dâng sâu 2 - 3 m, chia cắt với bên ngoài, khiến việc đi lại, sản xuất và học tập của người dân tại thôn Hòa Bình, xã Kháng Chiến (Lạng Sơn) gặp nhiều khó khăn, nhưng từ sáng 18/11 tại đây đã có cây cầu bê tông giúp người dân thoát cảnh bị lũ phong tỏa.
TPO - Loạt bài 4 kỳ “Để nông sản tỷ đô không vỡ trận xuất khẩu” của Báo Tiền Phong đoạt giải B thể loại báo in tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026.
TPO - Tại Tuyên Quang và Gia Lai vừa diễn ra các Hội nghị để triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
TPO - Sáng 18/11, tại thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Lễ khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.
TPO - Nghị định 406/2026 của Chính phủ quy định cụ thể việc điều chỉnh, điều chuyển biên chế viên chức giữa các bộ, ngành và địa phương, đồng thời phân định rõ thẩm quyền quyết định, với nguyên tắc không làm tăng tổng biên chế được giao.
TPO - Chủ tịch UBND TP Đồng Nai giao Công an thành phố chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, tránh gây hoang mang trong dư luận.
TPO - Sáng 18/11, lớp mù trắng đục bao phủ nhiều khu vực Hà Nội, kéo dài đến gần trưa khiến tầm nhìn bị hạn chế. Hàng loạt tòa nhà cao tầng mờ nhòe, thậm chí gần như biến mất giữa ban ngày.
TPO - Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Quảng Ngãi được đầu tư 50 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo các hạng mục xuống cấp, bảo tồn Di tích lịch sử Quốc gia.
TPO - Để phục vụ chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, từ ngày 18 đến ngày 23/11, Hà Nội tạm cấm phương tiện theo khung giờ tại không gian đi bộ và vùng phụ cận khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Lần đầu tiên Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức Hội thi cán bộ tuyên truyền, kiểm tra giỏi trong lực lượng trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH.
TPO - Từ đầu tháng 11/2026 đến nay, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 12 xã, phường ở Ninh Bình, trong đó 50% địa phương tái phát dịch. Trước nguy cơ dịch lây lan diện rộng, tỉnh yêu cầu siết chặt các biện pháp phòng, chống, kiên quyết ngăn chặn tình trạng bán chạy, giết mổ lợn mắc bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường.
TPO - Sau 10 ngày tìm kiếm, thi thể nam sinh 13 tuổi mất tích khi tắm biển Cửa Lò (Nghệ An) được phát hiện tại vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), cách nơi gặp nạn khoảng 100km.
TPO - Theo Nghị định 168, tài xế xe ô tô vượt đèn đỏ có thể bị xử phạt 18 – 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, còn với xe máy bị phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.