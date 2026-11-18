TPO - Từng bị nước lũ dâng sâu 2 - 3 m, chia cắt với bên ngoài, khiến việc đi lại, sản xuất và học tập của người dân tại thôn Hòa Bình, xã Kháng Chiến (Lạng Sơn) gặp nhiều khó khăn, nhưng từ sáng 18/11 tại đây đã có cây cầu bê tông giúp người dân thoát cảnh bị lũ phong tỏa.