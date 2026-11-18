Cần Thơ có thêm bệnh viện hiện đại 950 tỷ đồng

TPO - Ngày 18/11, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ (thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ), với tổng vốn đầu tư 950 tỷ đồng. Công trình đánh dấu bước phát triển quan trọng trong định hướng phát triển y tế chuyên sâu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017, do Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế làm chủ đầu tư.

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích khu đất hơn 2,4 ha tại phường An Bình, TP. Cần Thơ, tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng.

Bệnh viện có quy mô 300 giường bệnh, với một khối nhà chính và hệ thống công trình phụ trợ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị kỹ thuật cao, bệnh viện được đầu tư 12 phòng mổ (trong đó có 2 phòng mổ cấp cứu), hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm, hệ thống khí y tế và nước RO chuyên dụng phục vụ khu mổ.

Lãnh đạo Bộ Y tế, TP. Cần Thơ khánh thành Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ.

Bên cạnh hạ tầng phần cứng, bệnh viện cũng được trang bị các phần mềm hiện đại như HIS, LIS, PACS, EMR để quản lý toàn diện các hoạt động khám chữa bệnh.

BSCKII. Nguyễn Minh Vũ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, giá trị của bệnh viện không chỉ nằm ở các tòa nhà khang trang hay máy móc hiện đại, mà được khẳng định bằng trình độ chuyên môn, y đức và niềm tin của người bệnh.

Theo bác sĩ Vũ, bệnh viện mới giúp giảm tải y tế tuyến trên, mang đến cơ hội để bệnh nhân chấn thương chỉnh hình tại miền Tây được phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tốt nhất ngay gần nhà.

Trong 5 năm tới, bệnh viện đặt mục tiêu phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại, nhân văn và bền vững. Trong đó, sẽ phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật thay khớp, nội soi khớp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Chúng tôi không chỉ mong muốn xây dựng một bệnh viện hiện đại, còn muốn thành một bệnh viện có chuyên môn vững vàng, có trái tim nhân ái và luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Để mỗi ca phẫu thuật thành công sẽ mang niềm hạnh phúc của một gia đình”, bác sĩ Vũ nói.