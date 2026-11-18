Mua nước ngoài quán, 22 học sinh ở Hà Tĩnh nhập viện

TPO - 22 học sinh Trường THCS Chu Văn An (Hà Tĩnh) phải nhập viện sau khi uống nước mua bên ngoài trường. Một số em phải xử trí cấp cứu, truyền dịch và hiện đang được theo dõi sức khỏe.

Ngày 18/11, đại diện Trung tâm Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận 22 học sinh Trường THCS Chu Văn An nhập viện với các biểu hiện đau bụng, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm. Sau khi được thăm khám, xử trí kịp thời, sức khỏe các em hiện cơ bản ổn định và đang được theo dõi tại cơ sở y tế.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một số học sinh lớp 7A3 mua nước uống từ bên ngoài, mang vào lớp và cất trong ba lô. Sau khi uống, nhiều em xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói.

Phát hiện sự việc, nhà trường nhanh chóng đưa các em xuống phòng y tế để kiểm tra, sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển 22 học sinh đến Trung tâm Y tế Hương Khê thăm khám.

Một số trường hợp có biểu hiện nặng hơn được nhân viên y tế xử trí cấp cứu, truyền dịch và theo dõi sát.

Trường THCS Chu Văn An nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ sở y tế để chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe các học sinh.

"Các em chỉ được trở về nhà khi sức khỏe ổn định, đồng thời được gia đình tiếp tục chăm sóc, theo dõi. Trước đó, đơn vị đã quán triệt học sinh không ăn quà vặt, không tự ý mua đồ ăn, nước uống bên ngoài trường, song các em vẫn đặt mua nước từ ngoài đưa vào để sử dụng", lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An chia sẻ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.