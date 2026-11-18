Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Nga phát đi thông điệp gì trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ?

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 18/11 cam kết phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Những tuyên bố này được đưa ra trước thềm cuộc gặp ba bên được đánh giá có ý nghĩa quan trọng giữa hai nhà lãnh đạo với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai nhà lãnh đạo phát biểu tại một sự kiện trước thềm hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến (Trung Quốc), trước khi Tổng thống Mỹ Trump tới đây từ Manila (Philippines).

Ba nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau bên lề hội nghị vào ngày 19/11, với chương trình nghị sự có thể bao gồm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, xung đột Mỹ - Iran, cùng những vấn đề nóng khác như thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và vũ khí hạt nhân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 - sự kiện diễn ra trước thềm hội nghị Cấp cao APEC Trung Quốc 2026 - tại Thâm Quyến. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu đầu tiên tại APEC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi ủng hộ “thương mại tự do và cởi mở”, qua đó khắc họa Trung Quốc như một đối tác ổn định trên trường quốc tế.

Tuyên bố của ông Tập Cận Bình được đưa ra sau khi Washington thông báo áp đặt thêm các biện pháp hạn chế đối với khả năng tiếp cận chip AI tiên tiến của Trung Quốc từ những công ty như Nvidia. Động thái này có thể khiến thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nước thêm phức tạp. Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.

“Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là trung tâm; ủng hộ thương mại và đầu tư tự do, cởi mở; duy trì sự ổn định và vận hành thông suốt của các chuỗi công nghiệp và cung ứng toàn cầu”, ông Tập nói trước đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 sáng 18/11. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống công nghiệp và phát triển các công nghệ mới mang lại lợi ích cho cả những quốc gia khác. Ông cũng khẳng định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ giảm thuế quan, mở cửa thị trường hơn nữa, đồng thời kiên quyết phản đối chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương.

Ông George Chen - đối tác kiêm Chủ tịch bộ phận thực hành kỹ thuật số của Tập đoàn The Asia Group - nhận định: “Thông điệp này nhiều khả năng sẽ nhận được sự đồng tình của nhiều quốc gia thuộc Nam bán cầu, đồng thời củng cố nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tạo ra sự tương phản giữa chiến lược công nghệ của Trung Quốc và Washington”.

Chuyến công du châu Á lần này là chuyến thăm đầu tiên của ông Trump kể từ khi đảng Cộng hòa của ông thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, những cáo buộc liên quan đến nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang và mối quan hệ với một phụ nữ Trung Quốc càng làm gia tăng căng thẳng.

Dù vậy, phần lớn giới phân tích dự báo Washington và Bắc Kinh sẽ duy trì quan hệ tương đối ổn định, trong bối cảnh ông Trump và ông Tập dự kiến tiếp tục gặp nhau lần thứ tư trong năm nay tại hội nghị G20 ở Miami vào tháng 12, sau cuộc gặp ngày 19/11 tại Thâm Quyến.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng 18/11. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau ông Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng châu Âu “đang trải qua sự suy thoái” và các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đã phản tác dụng, thay vì làm suy yếu lại khiến nước này trở nên mạnh mẽ hơn.

“Thực tiễn cho thấy những công cụ truyền thống nhằm duy trì sự thống trị kinh tế và gây sức ép phần lớn đã mất tác dụng, đồng thời không còn giữ được nhiều sức răn đe như trước”, ông Putin nói.

“Các biện pháp trừng phạt, thuế quan và hạn chế xuất khẩu có thể vẫn tạo ra một mức độ răn đe nhất định, nhưng không thể ngăn chặn tăng trưởng, chứ chưa nói đến việc bóp nghẹt nền kinh tế của các đối thủ cạnh tranh”.

Màn hình tại trung tâm báo chí chiếu bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc cùng quan chức cấp cao hai nước gặp nhau tại Thâm Quyến. (Ảnh: Reuters)

Điện Kremlin hồi đầu tuần bác bỏ những so sánh cuộc gặp sắp tới với Hội nghị Yalta, song khẳng định cuộc gặp sẽ có tác động lớn đến các vấn đề toàn cầu. Trong khi đó, Bắc Kinh đánh giá cuộc gặp ba bên có “ý nghĩa mang tính đột phá” và sẽ thúc đẩy hòa bình thế giới.

Mô tả tình hình thế giới hiện nay là “đầy biến động”, với nền kinh tế toàn cầu ngày càng phân mảnh và những rủi ro quân sự - chính trị gia tăng, Tổng thống Putin cho rằng bất đồng giữa các quốc gia có thể được giải quyết thông qua đối thoại tại bàn đàm phán.

“Vì vậy, tôi kỳ vọng cuộc gặp ba bên sắp tới giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ sẽ mang lại những lợi ích to lớn”, ông Putin nói.