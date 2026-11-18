TPO - Nguyễn Đình Bắc đi bóng rồi dứt điểm từ khoảng 25 m mở tỷ số ở phút 20, nhưng tuyển Việt Nam thủng lưới hai bàn ở các phút 86 và 88, thua Kyrgyzstan 1-2 trong trận quyết định ngôi vô địch Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường tối 17/11.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Thủ đô Hà Nội có biến động nhanh trong ngày do ảnh hưởng không khí lạnh tràn về. Mưa dông dự kiến xuất hiện rải rác từ chiều và đêm kéo nền nhiệt hạ dần.
TPO - Đôi rồng thời Lý dài 70 m, cao khoảng 10 m đang được lắp đặt bên Hồ Hoàn Kiếm, trở thành điểm nhấn cho sân khấu khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra sáng 24/11.
TPO - Lễ cung rước bảo vật quốc gia - Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn là sự kiện văn hoá, tâm linh đặc biệt, là dịp để người dân và du khách thành kính chiêm bái, hướng về những giá trị tốt đẹp của Phật giáo.
TPO - Lớp bọt trắng dày đặc tiếp tục bao phủ một đoạn sông Yamuna gần khu vực Kalindi Kunj, thủ đô New Delhi (Ấn Độ), đúng dịp lễ Chhath Puja năm 2026. Hiện tượng này làm dấy lên lo ngại về tình trạng ô nhiễm nguồn nước và những nguy cơ sức khỏe đối với người dân tiếp xúc với dòng sông.
TPO - Ông Lê Thanh Thản, người được biết đến với biệt danh “đại gia điếu cày”, sắp hầu tòa trong vụ án liên quan 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ, với số tiền thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.
TPO - Nhận được sự ủng hộ của hơn 190.000 người ký kiến nghị trong đó có Tổng thống Donald Trump, tỷ phú Elon Musk nhưng Jensen Huang hiện chưa có cơ hội trở lại vị trí CEO Nvidia khi Hội đồng quản trị tập trung vào cuộc điều tra liên quan đến ông.
TPO - Ngày 17/11, cơ quan chức năng xã Sông Ray đã thành lập đoàn kiểm tra 15 thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ theo chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai.
TPO - Giữa nhịp sống tấp nập của phố cổ Hà Nội, Tuần lễ Di sản Văn hóa Trà Việt 2026 tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, phường Hoàn Kiếm đang trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo giới trẻ Việt Nam và du khách quốc tế đến khám phá, thưởng trà và chạm vào nếp sống thanh tao của người Tràng An xưa.
TPO - Hai vòi rồng khổng lồ bất ngờ hình thành trên vịnh San Francisco (Mỹ) vào chiều 16/11, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ lốc xoáy nếu hiện tượng này di chuyển vào đất liền.
TPO - Không có sàn nào hứa lãi đều mà không có người thua. Đường dây lừa đảo của Mr Pips với 188 bị cáo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân. Hơn 5.200 tỷ đồng tài sản bị cơ quan chức năng thu giữ, phong toả cho thấy khi lợi nhuận quá dễ, rất có thể bạn chính là lợi nhuận của người khác.
TPO - Một ngày đẹp trời, nhà bảo tồn Chu Xuân Cảnh (quản lý dự án bảo tồn voọc mũi hếch, thuộc Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế - FFI) rủ tôi đi chụp ảnh 'những cô nàng ăn hoa nghiến thơm' trên đỉnh núi Khau Ca, thuộc VQG Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Lái xe gần chục tiếng đồng hồ từ Hà Nội, đi bộ thêm 4 tiếng vượt rừng, núi đá, lội qua nhiều con suối nước lạnh nữa mới tới được khu nhà sàn nhỏ của đội bảo vệ voọc mũi hếch thuộc xã Tùng Bá.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại khu vực Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì hửng nắng trong thời gian ngắn. Ngay sau đó đợt không khí lạnh mạnh gây mưa tràn về tác động trực tiếp tới khu vực, mưa rải rác xuất hiện trở lại
TPO - Với chiều dài gần 200m và green dài gần 40m cùng địa hình phức tạp, hố số 8 là thử thách lớn cho các golfer khi đến với Vinpearl Golf Léman.
TPO - Ngày 3/11/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000) đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thay thế quyết định cũ năm 2022.
TPO - Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian triển lãm ngoài trời, nơi 10 nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm điêu khắc, hội họa và sắp đặt, thu hút người dân, du khách khám phá.
TPO - Sau hơn một tuần nghị án, chiều 16/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tổng hình phạt tù chung thân. Trong khi đó, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) lĩnh án 10 năm tù về tội “Rửa tiền” trong vụ án lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng.