Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, tối 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì.
TPO - Chị L. là vợ nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn buồn bã kể: Trước khi xảy ra vụ việc tại Công ty Lâm nghiệp La Ngà, buổi trưa anh ấy vẫn ăn cơm, dặn dò vợ con để cho mình nghỉ ngơi, sau đó rời khỏi nhà như thường ngày, không có biểu hiện nào bất thường.
TPO - Một nhà hàng tiệc cưới tại xã Long Hải, TPHCM đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng bất ngờ bốc cháy, khói bốc cao hàng chục mét.
TPO - Một người đàn ông mất tích sau khi thuyền chở hai người bị chìm giữa hồ thủy điện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Lực lượng chức năng huy động cán bộ, phương tiện chuyên dụng, trong đó có camera dò tìm dưới nước, để rà soát khu vực.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định, Nga ủng hộ, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2027 thành công tốt đẹp.
TPO - Không cần đi xa hàng nghìn cây số, người dân Thủ đô sắp được hòa mình vào không gian di sản, thưởng thức đặc sản OCOP và nghe Đờn ca tài tử Nam Bộ tại sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026”, diễn ra ngay trước thềm nối lại đường bay thẳng Hà Nội – Cà Mau vào giữa tháng 12.
TPO - Lần đầu tiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk quyết định chi tiền hỗ trợ viên chức, người lao động nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11, với mức 200.000 đồng/người.
TPO - Kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường và thịnh vượng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Nghị viện các nước cần đi đầu trong việc hoàn thiện thể chế, hài hòa hóa pháp luật để tháo gỡ rào cản thương mại, thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối và kết nối chuỗi cung ứng.
TPO - Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ba chuyển dịch lớn đang định hình tương lai phát triển, tác động sâu sắc đến hoạt động của doanh nghiệp trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị APEC thúc đẩy 3 định hướng chiến lược.
TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị TP Hải Phòng tập trung các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số đã đề ra. Trong đó, thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực xu hướng phát triển như: bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch, logistics...
TPO - Chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo các tập đoàn Mỹ đánh giá Việt Nam là thị trường chiến lược, mong muốn mở rộng các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số, hàng không, tiêu dùng, dược phẩm, tài chính, ngân hàng.
TPO - Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế; chỉ thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thông tin, dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Nếu đề xuất trên được thông qua, mỗi năm người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
TPO - Chiều 18/11, một ngày sau khi xảy ra vụ dùng súng bắn người tại Công ty Lâm nghiệp La Ngà (xã Định Quán, TP Đồng Nai), khu vực trụ sở doanh nghiệp này được bảo vệ nghiêm ngặt. Cổng công ty đóng kín, lực lượng bảo vệ kiểm soát người ra vào.
TPO - Vật thể hình cầu, cứng, phủ lông dày và có mùi thoang thoảng thuốc bắc được phát hiện trong dạ dày lợn nái, khiến người đàn ông tò mò về lời đồn giá trị tiền tỷ.
TPO - Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đã chỉnh lý không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế, được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xem xét thấy cần thiết phải ngăn chặn ngay việc người đó trốn.
TPO - Cơ quan chức năng xác định có 106 hộ dân tại phường Đông Ngạc bị nứt, lún nhà cửa và công trình phụ trợ trong quá trình thi công dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương.