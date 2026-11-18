Phát hiện vật thể lạ nghi 'cát lợn' quý hiếm trong dạ dày lợn ở Nghệ An

TPO - Vật thể hình cầu, cứng, phủ lông dày và có mùi thoang thoảng thuốc bắc được phát hiện trong dạ dày lợn nái, khiến người đàn ông tò mò về lời đồn giá trị tiền tỷ.

Chiều 18/11, anh Nguyễn Văn Bảy (SN 1981, trú phường Vinh Lộc, Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, trong lúc làm thịt lợn để bán, anh bất ngờ phát hiện một vật thể có hình dạng khác thường bên trong dạ dày con vật.

"Tôi mua con lợn nái này cách đây gần 2 tháng trước của một hộ dân ở xã Kim Bảng, Nghệ An, khoảng 5-6 năm tuổi. Trong thời gian nuôi, con lợn không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Điểm khác biệt duy nhất là bộ lông dày hơn so với những con lợn nái khác", anh Bảy cho hay.

Vật thể phủ đầy lông có mùi thuốc bắc trong dạ dày lợn nái.

Vật thể được tìm thấy có dạng gần hình cầu, bề mặt phủ kín lớp lông dày, đường kính hơn 6cm và nặng khoảng 150g. Sau khi rửa sạch, anh Bảy nhận thấy vật thể có mùi thoang thoảng giống thuốc bắc.

Sự việc khiến anh nhớ đến những thông tin từng nghe về “cát lợn”, còn gọi là “trư sa” hay “trứng vàng”. Theo lời đồn, những vật thể này có thể được bán với giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí lên tới tiền tỷ.

“Tôi có lên mạng tìm hiểu sau khi phát hiện vật thể. Tuy nhiên, tôi chưa biết chính xác đây có phải là ‘cát lợn’ hay không, giá trị thực sự thế nào”, anh Bảy chia sẻ.

Liên quan đến giá trị y học của loại vật thể được gọi là “cát lợn”, bác sĩ chuyên khoa II y học cổ truyền Lê Thị Chung - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An, cho biết, hiện chưa ghi nhận tài liệu nghiên cứu, đánh giá về giá trị y học của vật thể này.

Do đó, những thông tin về khả năng chữa bệnh hay giá trị kinh tế được lan truyền cần có căn cứ kiểm chứng, không nên mặc nhiên coi các lời đồn là sự thật.