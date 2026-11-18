Công an Khánh Hòa giúp gia đình 3 người cạn tiền giữa đường về quê Nghệ An

TPO - Trên đường đưa vợ và con nhỏ từ Đồng Nai về Nghệ An, một người đàn ông rơi vào cảnh cạn tiền khi đến Khánh Hòa. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cán bộ công an phường Bắc Cam Ranh đã chung tay quyên góp, hỗ trợ kinh phí để họ tiếp tục hành trình.

Ngày 18/11, Công an phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một gia đình 3 người quê Nghệ An, gặp khó khăn khi đang trên đường đi xe máy trở về quê.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 17/11, anh Võ Trường Nghiệp cùng vợ và con nhỏ đến Công an phường Bắc Cam Ranh nhờ hỗ trợ do gia đình gặp khó khăn trong hành trình trở về quê.

Công an phường Bắc Cam Ranh trao tiền hỗ trợ gia đình anh Nghiệp trở về quê.

Trước đó, gia đình anh Nghiệp sinh sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh đưa vợ và con nhỏ về quê bằng xe máy. Tuy nhiên, khi đến địa bàn phường Bắc Cam Ranh, số tiền mang theo đã cạn, gia đình không còn kinh phí ăn uống và tiếp tục hành trình.

Trước hoàn cảnh trên, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bắc Cam Ranh cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã chung tay quyên góp, hỗ trợ gia đình một khoản tiền để trang trải chi phí đi đường.

Theo lãnh đạo Công an phường Bắc Cam Ranh, sự hỗ trợ tuy không lớn về vật chất nhưng kịp thời giúp gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện tiếp tục hành trình trở về quê. Nghĩa cử này cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm và sự sẻ chia của lực lượng công an đối với người dân.