Tân Yên đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân

Xã Tân Yên, thành phố Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, gắn xây dựng hạ tầng với phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Yên được hình thành từ 3 xã Cao Xá, Việt Lập, Ngọc Lý và thị trấn Cao Thượng, với diện tích tự nhiên 48,13 km², dân số 52.069 người, gồm 13.075 hộ dân tại 21 thôn. Tân Yên kế thừa nền tảng xây dựng nông thôn mới của các đơn vị trước sắp xếp.

Xã Tân Yên xây dựng nông thôn mới.

Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại Tân Yên là phát triển hạ tầng giao thông và thủy lợi. Toàn xã hiện có 37,7 km đường xã và 170 km đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa. Trên 50% chiều dài đường xã được trồng cây xanh.

Năm 2026, xã triển khai xây dựng 99 tuyến đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng theo Nghị quyết số 15 của HĐND thành phố Bắc Ninh, với tổng chiều dài khoảng 34 km. Cùng với đó, địa phương triển khai 16 tuyến đường dài khoảng 20 km, có bề rộng từ 7 m trở lên, được đầu tư hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và mặt đường bê tông nhựa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Các công trình được triển khai gắn với chỉnh trang khu dân cư, kết nối các thôn và khu vực sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Trong lĩnh vực thủy lợi, Tân Yên đã triển khai kiên cố hóa, duy tu, sửa chữa 21 công trình kênh mương tại các thôn, với tổng chiều dài khoảng 12,5 km. Tổng mức đầu tư các công trình gần 27 tỷ đồng, trong đó vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 13,11 tỷ đồng.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã Tân Yên chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế tập thể và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Hoạt động văn hóa người dân xã Tân Yên

Toàn xã hiện có 38 hợp tác xã hoạt động thường xuyên, hiệu quả; 15 sản phẩm OCOP, gồm 14 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao. Năm 2026, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá mới thêm 4 sản phẩm OCOP. Đáng chú ý, 15/15 sản phẩm OCOP của xã đã được đưa lên sàn giao dịch điện tử. Ngày 30/10/2026, UBND xã phối hợp với các hợp tác xã tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Tân Yên.

Trong xây dựng nông thôn mới, Tân Yên cũng triển khai các mô hình thôn thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đời sống.

Hai mô hình thôn thông minh tại Tiền Phong và Hữu Mục đã hình thành nền tảng hạ tầng số, điểm truy cập số và Tổ công nghệ số cộng đồng. Toàn xã duy trì 21 Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận Internet, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Yên, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ hồ sơ có số hóa thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 100%, tương ứng 9.575/9.575 hồ sơ trực tuyến và hồ sơ yêu cầu số hóa. Tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử đạt 100%, với 9.448/9.448 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí cũng đạt 100%..

Ứng dụng công nghệ cũng được triển khai trong bảo đảm an ninh trật tự. Xã Tân Yên đã hoàn thành lắp đặt hệ thống camera AI tại 2 điểm cùng 40 mắt camera an ninh phục vụ giám sát địa bàn, hỗ trợ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc.

Giữ gìn bản sắc văn hóa, cải thiện môi trường sống

Tân Yên hiện có 20 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó có di tích quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia và di tích cấp thành phố. Nhiều di tích tiêu biểu như Đình Cao Thượng, Đình Nội, Chùa Kim Tràng, lăng Giáp Đăng Luân cùng hệ thống đình, chùa, nghè, lăng đá gắn với lịch sử hình thành và phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, xã còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa phi vật thể của vùng Kinh Bắc như Cướp Cầu, chợ Âm Dương, nghệ thuật Chèo và các lễ hội truyền thống. Cảnh quan tâm linh tại Chùa Phúc Sơn, không gian nông nghiệp, sản phẩm OCOP và ẩm thực truyền thống là những điều kiện để địa phương phát triển du lịch theo hướng tâm linh, sinh thái, nông nghiệp và ẩm thực.

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục được duy trì với 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 98,3%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông và các trình độ khác đạt 96,9%. Xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Trong lĩnh vực y tế, chuyển đổi số được ứng dụng trong quản lý bệnh án điện tử, hồ sơ và sổ sách điện tử.

Công tác bảo vệ môi trường được triển khai thông qua hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, huy động các cơ quan, đoàn thể và người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên công cộng, trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh và kênh mương.

Từ ngày 16/9/2026, toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày trên địa bàn được tổ chức thu gom, vận chuyển về Nhà máy của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Á Đại Lợi để xử lý. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt 100%.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt 20,3%. Xã đang phối hợp với các đơn vị cấp nước mở rộng mạng lưới, vận động người dân đấu nối vào hệ thống cấp nước tập trung.

Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, năm 2026, Tân Yên hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với 85 công dân nhập ngũ. Lực lượng dân quân gồm 939 đồng chí, được huấn luyện đạt 100% yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Yên, trên cơ sở những kết quả đạt được và nền tảng nông thôn mới của các đơn vị trước sắp xếp, địa phương tiếp tục tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hoàn thiện hạ tầng, phát triển sản xuất, chuyển đổi số và cải thiện môi trường sống, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026 và nông thôn mới hiện đại năm 2027.