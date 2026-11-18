Dự báo mưa lớn kéo dài, Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' ứng phó thiên tai

TPO - Trước dự báo mưa lớn trong những ngày tới, TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng phương án sơ tán người dân, chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai.

Ngày 18/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho hay, đã ban hành Công văn số 94 về chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 19 đến 21/11, Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.

Đà Nẵng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới.

Trên biển, từ chiều và đêm 19/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 từ trưa và chiều 18/11.

Để chủ động ứng phó, thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân; rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở, lũ quét để sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác tại ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Đồng thời, các đơn vị tổ chức khơi thông dòng chảy, kiểm tra hệ thống thoát nước, bố trí lực lượng và phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố.

Đối với khu vực ven biển, lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương tăng cường thông tin, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh gió mạnh, duy trì liên lạc để xử lý tình huống phát sinh. Người dân không đánh bắt thủy sản, hoạt động trên sông, suối khi có mưa lũ, dông, sét và thời tiết nguy hiểm.

Thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu kiểm tra an toàn các công trình đang thi công, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; theo dõi lượng mưa, mực nước và vận hành hồ chứa đúng quy trình, bảo đảm an toàn vùng hạ du.

Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.