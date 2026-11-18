Triển khai bình chọn, trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2026

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn, trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2026, nhằm phát hiện, tôn vinh những thanh thiếu nhi có thành tích đặc biệt xuất sắc 9 lĩnh vực.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những điển hình thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo trong thanh thiếu nhi.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 tại lễ trao giải.

Đề cử và ứng cử tham gia Giải thưởng

Thời gian tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ thực hiện từ khi kế hoạch được ban hành đến hết ngày 20/1/2027.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, ngành và thành viên Hội đồng xét chọn Giải thưởng giới thiệu, gửi hồ sơ đề cử các gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2026. Thông tin, tuyên truyền để các cá nhân đủ điều kiện tự ứng cử tham gia Giải thưởng.

Ban Tổ chức đồng thời tổng hợp các gương thanh thiếu nhi nhận giải thưởng của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội SVVN, Hội đồng Đội Trung ương; tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội để tiếp nhận giới thiệu từ đoàn viên, thanh niên và cộng đồng.

Các hồ sơ đề cử từ các ban, bộ, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng xét chọn, cơ quan báo chí, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cộng đồng xã hội sẽ được tổng hợp, lập danh sách dự tuyển và tiến hành thẩm định sơ bộ.

Theo Quy chế, Giải thưởng được trao cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam tiêu biểu nhất, không quá 35 tuổi tính đến ngày 31/12 của năm xét trao giải, bao gồm cả thanh thiếu nhi Việt Nam học tập, công tác ở nước ngoài. Các lĩnh vực xét chọn gồm: học tập; nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất; kinh doanh; quốc phòng; an ninh trật tự, an toàn xã hội; thể dục - thể thao; văn hóa - nghệ thuật và hoạt động xã hội.

Tiến trình xét chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Theo kế hoạch, trong tháng 2/2027, Hội đồng tư vấn xét trao Giải thưởng lần thứ nhất sẽ họp để lựa chọn những đề cử xuất sắc, giới thiệu rộng rãi và lấy ý kiến bình chọn trực tuyến. Các hồ sơ của những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được gửi tới các cơ quan chức năng thẩm định.

Dự kiến trước ngày 25/2/2027, tổ chức họp báo giới thiệu Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2026. Danh sách và thành tích của các gương mặt trẻ xuất sắc nhất sẽ được đăng tải trên các cơ quan báo chí của Đoàn và gửi tới một số cơ quan báo chí ngoài Đoàn.

Đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân sẽ tham gia bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu thông qua mạng Internet.

Trong thời gian bình chọn, Thường trực Hội đồng Điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ lựa chọn một số nhân vật trong danh sách đề cử để tham gia giao lưu trực tuyến trên một số báo điện tử.

Trên cơ sở kết quả bình chọn và hồ sơ đã được thẩm định, Hội đồng Điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ họp lần thứ hai để xét chọn các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Lễ kỷ niệm 30 năm Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” và tuyên dương các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 24/3/2027.