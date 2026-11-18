Ngày tôi thôi đứng ngoài cuộc đời mình

Có những lần bắt đầu lại không phải để trở thành một người khác, mà để thôi bỏ quên chính mình.

Trước khi bước vào lớp 12, tôi từng dành rất nhiều thời gian để nghĩ về cách người khác nhìn mình.

Tôi nhớ những năm tháng mà chuyện học hành chưa bao giờ được tôi đặt vào đúng vị trí. Tôi học khá hời hợt, thiếu chủ động, chưa biết mình muốn gì và càng chưa biết phải làm gì để đến gần hơn với tương lai. Trong khi việc học cần được vun đắp từng ngày, tôi lại để tâm trí mình mắc kẹt trong những mối quan hệ khiến bản thân mệt mỏi.

Tôi từng bị chê ghét. Tôi từng thất vọng khi nhận ra có những người trước mặt và sau lưng không đối xử với mình như nhau. Những điều xảy ra trong môi trường cũ khiến tôi có lúc khó hòa hợp, khó tìm được cảm giác thuộc về. Tôi đã tự hỏi tại sao mình lại phải trải qua những chuyện như vậy, tại sao một ngày đến trường đôi khi không chỉ là chuyện học tập mà còn kéo theo bao nhiêu suy nghĩ ngoài lề.

Nhưng khi nhìn lại, tôi hiểu rằng vấn đề không chỉ nằm ở những người đã khiến tôi buồn.

Tôi đã trao cho ánh nhìn của người khác quá nhiều quyền lực. Một lời nhận xét có thể khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Một mối quan hệ không như mong đợi có thể chiếm lấy tâm trí tôi, trong khi những bài học còn dang dở vẫn nằm đó. Tôi mải tìm câu trả lời cho việc ai thích mình, ai không thích mình, ai thật lòng, ai giả tạo, đến mức quên mất một câu hỏi quan trọng hơn: Mình đang làm gì với cuộc đời mình?

Có lần, kết quả hạnh kiểm chỉ đạt loại khá khiến tôi hụt mất danh hiệu học sinh giỏi mà mình mong muốn. Đó không phải điều duy nhất khiến tôi quyết định chuyển trường, nhưng là một trong những điều khiến tôi phải nhìn lại bản thân. Tôi nhận ra mình đã để nhiều thứ trôi qua mà chưa thực sự cố gắng đến cùng.

Và rồi, tôi bước vào năm lớp 12 bằng một quyết định mà đến tận lúc ấy, tôi vẫn chưa biết sẽ dẫn mình đến đâu.

Tôi chuyển đến một ngôi trường mới ở thành phố, cách nhà hơn mười cây số.

Đó là năm cuối cùng của thời học sinh. Với nhiều người, chuyển trường có thể chỉ là thay đổi một nơi học tập. Nhưng với tôi, đó giống như việc phải bước ra khỏi những điều đã quen thuộc để bắt đầu lại, ngay khi thời gian không còn quá nhiều.

Tôi vừa hy vọng, vừa sợ hãi.

Tôi sợ mình không theo kịp các bạn. Tôi sợ những lỗ hổng kiến thức mà trước đây mình chưa nghiêm túc bù đắp sẽ trở thành khoảng cách khó san lấp. Tôi sợ khi đặt mình vào một tập thể mới, những hạn chế của bản thân sẽ hiện ra rõ ràng hơn. Và có lẽ, điều khiến tôi lo lắng nhất là nếu lần này vẫn không thay đổi, tôi sẽ tiếp tục mang theo những vấn đề cũ đến bất cứ nơi nào mình đặt chân tới.

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi một môi trường khiến mình không vui, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn. Nhưng khi đứng trước một khởi đầu mới, tôi dần hiểu rằng đổi chỗ đứng không đồng nghĩa với đổi cách sống. Nếu vẫn giữ nguyên sự trì hoãn, vẫn để những chuyện xung quanh chi phối và vẫn không chịu trách nhiệm với bản thân, tôi sẽ chẳng thể đi xa hơn chỉ nhờ một ngôi trường mới.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi không còn muốn chỉ tìm cách thoát khỏi những điều khiến mình mệt mỏi. Tôi muốn tìm cách thoát khỏi chính phiên bản luôn chần chừ, tự ti và dễ bị tác động của mình.

Tôi bắt đầu từ những việc rất nhỏ.

Tôi tập về nhà học bài, chủ động xem lại kiến thức thay vì chờ đến gần ngày kiểm tra mới cuống cuồng ôn tập. Với môn Lịch sử, tôi tìm những video giải thích để hiểu rõ hơn những gì mình đang học. Tôi dần nhận ra việc học không nhất thiết phải bắt đầu bằng một quyết tâm thật lớn. Đôi khi, nó chỉ bắt đầu từ việc hôm nay chịu ngồi xuống lâu hơn một chút, hiểu thêm một phần kiến thức và không bỏ qua điều mình chưa biết.

Tôi cũng tập nói lên suy nghĩ của mình. Trước đây, việc thể hiện ý kiến có thể khiến tôi lo lắng vì sợ bị đánh giá, sợ nói sai hoặc sợ người khác nghĩ không tốt về mình. Nhưng tôi hiểu rằng nếu cứ im lặng để bảo vệ bản thân khỏi khả năng mắc lỗi, tôi cũng đang tự khép lại cơ hội học hỏi của mình.

Tôi tập chấp nhận việc mình chưa giỏi. Tập lắng nghe khi người khác có kiến thức tốt hơn. Tập hiểu rằng đứng trước một người giỏi hơn không có nghĩa là mình kém cỏi mãi mãi. Khoảng cách ấy có thể khiến tôi chạnh lòng, nhưng cũng có thể chỉ cho tôi biết mình cần bắt đầu từ đâu.

Tất nhiên, không phải mọi nỗi sợ đều biến mất ngay lập tức. Tôi không thể chỉ sau một đêm mà trở thành một người hoàn toàn khác. Những suy nghĩ cũ đôi khi vẫn trở lại, những thiếu sót vẫn cần thời gian để bù đắp. Nhưng điều thay đổi là tôi không còn xem sự tự ti như một lý do để dừng lại. Tôi học cách tiếp tục làm việc mình cần làm, ngay cả khi bản thân chưa đủ tự tin.

Dần dần, tôi đạt được danh hiệu học tập mà mình từng hướng đến. Sau đó, tôi tiếp tục tham gia và đạt thành tích trong một số cuộc thi do các cơ quan báo chí, doanh nghiệp tổ chức. Hôm nay, tôi đã trở thành sinh viên Trường Đại học FPT và chinh phục được học bổng 50%.

Mỗi kết quả đều có ý nghĩa riêng. Nhưng nếu hỏi điều gì khiến tôi tự hào nhất khi nhìn lại hành trình ấy, có lẽ không chỉ là những thành tích tôi đã đạt được.

Tôi tự hào vì mình đã không để những năm tháng chưa tốt đẹp quyết định toàn bộ tương lai. Tôi từng học chưa nghiêm túc, từng để cảm xúc chi phối, từng thất vọng vì các mối quan hệ và từng nghi ngờ khả năng của chính mình. Tôi không thể quay lại để sửa chữa từng ngày đã qua, nhưng tôi có thể lựa chọn cách sống khác trong những ngày tiếp theo.

Tôi cũng không còn muốn thay đổi chỉ để chứng minh rằng những người từng không thích mình đã sai. Bởi nếu mọi nỗ lực đều xoay quanh việc chờ đợi người khác công nhận, tôi sẽ lại trao cuộc đời mình vào tay những ánh nhìn bên ngoài. Tôi muốn học tốt hơn vì tương lai của mình. Muốn thử sức vì những khả năng mình chưa khám phá. Muốn trưởng thành để một ngày nào đó, khi đứng trước những lựa chọn quan trọng, tôi có thể tự tin chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân.

Tôi không nghĩ tất cả những điều từng khiến mình buồn đều là may mắn. Có những trải nghiệm đơn giản là không dễ chịu, có những mối quan hệ để lại sự thất vọng và có những năm tháng tôi thực sự ước mình đã sống khác đi. Nhưng giờ đây, tôi có thể nhìn về quá khứ mà không cần phải biến ai thành người xấu để giải thích những gì mình đã trải qua. Tôi cũng không cần phủ nhận những tổn thương của mình để chứng minh rằng mình đã trưởng thành.

Tôi biết ơn gia đình đã đồng hành cùng mình. Tôi biết ơn những người bạn đã ở lại, những người từng xuất hiện trong từng chặng đường và cả những người không còn đi cùng tôi nữa. Mỗi trải nghiệm, dù dễ chịu hay không, đều giúp tôi hiểu rõ hơn điều mình cần trân trọng và con người mình muốn trở thành.

Nếu được gặp lại cô gái trước năm lớp 12, tôi không muốn trách em vì đã có những năm tháng chưa tốt. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng em không cần dành cả tuổi trẻ để tìm cách làm hài lòng tất cả mọi người. Em có thể buồn khi bị hiểu lầm, có thể thất vọng khi một mối quan hệ không như mong đợi, nhưng đừng vì thế mà quên chăm sóc tương lai của chính mình.

Bởi sẽ có một ngày, em nhận ra người cần được mình kiên nhẫn và nghiêm túc đối xử nhất chính là bản thân em.

Chủ đề “Từ đây có một tôi khác” khiến tôi nghĩ về lớp 12, nhưng không phải vì đó là thời điểm mọi vấn đề trong cuộc sống của tôi được giải quyết. Đó là thời điểm tôi bắt đầu hiểu rằng trưởng thành không phải chờ đến khi mọi thứ xung quanh trở nên thuận lợi, cũng không phải biến mình thành một người không còn sợ hãi hay tổn thương.

Trưởng thành là khi tôi biết mình từng sai ở đâu mà không mãi mắc kẹt trong sự hối tiếc. Là khi tôi hiểu người khác có thể không thích mình, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải ngừng phát triển. Là khi tôi thôi chờ đợi một hoàn cảnh hoàn hảo để bắt đầu làm những việc cần thiết cho cuộc đời mình.

Tôi vẫn là Khánh Hà, vẫn có những điều chưa biết, những giới hạn cần vượt qua và những mục tiêu còn ở phía trước. Tôi không phải một con người hoàn hảo vừa bước ra từ quá khứ. Tôi chỉ là một cô gái đã học được cách bước tiếp có ý thức hơn, biết mình muốn gì hơn và không còn dễ dàng bỏ mặc bản thân như trước.

Ngày ấy, tôi chuyển trường với nỗi sợ mình không đủ tốt. Bây giờ, tôi hiểu rằng mình không cần phải đủ tốt ngay từ đầu mới có quyền bắt đầu.

Có một tôi khác từ năm lớp 12. Không phải vì tôi đã trở thành người giỏi nhất, mà vì lần đầu tiên, tôi thực sự bắt đầu sống cho tương lai của mình.