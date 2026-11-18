Hồ Hoài Anh viết riêng ca khúc cho Phúc Tiệp

TPO - Sau 25 năm theo đuổi con đường âm nhạc, ca sĩ Phúc Tiệp - học trò của NSND Quang Thọ - thực hiện live show cá nhân mang tên "The Gentleman" (Quý ông). Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết riêng ca khúc cho giọng ca thính phòng Phúc Tiệp.

Được biết đến với chất giọng Baritone trầm dày, khỏe khoắn, ca sĩ Phúc Tiệp theo đuổi dòng nhạc thính phòng ngay từ những ngày đầu đến với âm nhạc. Với một giọng ca dành phần lớn sự nghiệp cho nhạc thính phòng như Phúc Tiệp, việc lựa chọn sân khấu lớn để nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình mang một ý nghĩa đặc biệt.

Phúc Tiệp cho biết quyết định thực hiện live show riêng sau 25 năm hoạt động nghệ thuật gắn với kỷ niệm đáng nhớ cùng người thầy - NSND Quang Thọ.

Ca sĩ Phúc Tiệp - học trò của NSND Quang Thọ - thực hiện live show cá nhân sau 25 năm theo đuổi ca hát.

Năm 2007, sau khi giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Sao Mai, Phúc Tiệp từng tìm đến NSND Quang Thọ để xin ý kiến về việc thực hiện CD và live show riêng. Khi ấy, NSND Quang Thọ dành cho học trò câu hỏi: “Thế đã thấy chín chưa?”.

Câu hỏi này đã theo Phúc Tiệp suốt 19 năm. "Đến hôm nay, tôi mới cảm thấy đủ độ chín về nghề nghiệp, trải nghiệm và bản lĩnh để thực hiện một chương trình lớn", anh chia sẻ tại họp báo chiều 17/11.

Nói về việc lựa chọn tên The Gentleman cho live show lần này, Phúc Tiệp cho biết đã mất nhiều năm để xây dựng hình ảnh, tính cách và phong cách âm nhạc phù hợp với tinh thần ấy. Tên gọi phải ngắn gọn nhưng bao quát được triết lý âm nhạc, triết lý sống cũng như phong cách của anh.

Live show The Gentleman sẽ có sự góp mặt của NSND Quang Thọ, Bảo Trâm Idol, Đào Tố Loan, Bằng Kiều cùng các thế hệ học trò của Phúc Tiệp. Đảm nhận vai trò tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Bảo Trâm Idol song ca cùng Phúc Tiệp ca khúc mới Ai mang mùa thu đi, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành riêng cho nam ca sĩ. Phúc Tiệp và Đào Tố Loan dự kiến thể hiện một ca khúc nổi tiếng pha trộn pop và semi-classic với bản phối mới.

Các học trò Dương Trường Giang, Trần Tùng Anh, Trường Linh và Phương Thủy sẽ góp mặt trong một tiết mục đặc biệt.

Theo Phúc Tiệp, việc kết hợp các thể loại âm nhạc có thể mang đến những màu sắc mới, nhưng nghệ sĩ vẫn cần giữ được bản sắc riêng. Quan trọng hơn cả là tìm thấy cách thể hiện phù hợp với giọng hát và cá tính âm nhạc thay vì chỉ chạy theo thị hiếu.

"Thời điểm này, khi nhiều nghệ sĩ cùng lựa chọn mô hình live show giao hưởng, nếu tôi tiếp tục đi theo con đường ấy chưa chắc đã tạo được sự khác biệt. Vì vậy, tôi quyết định chọn phương án ngược lại, đó là không gian âm nhạc bán cổ điển (semi-classic)", Phúc Tiệp chia sẻ.

Nam ca sĩ cho rằng sau mấy chục năm gắn bó với âm nhạc giao hưởng, anh không cần phải chứng minh bản thân.

"Điều tôi muốn lúc này là đưa vào live show những gì thật đẹp, thật phù hợp và có thể chạm đến trái tim người nghe. Tôi hoàn toàn tin tưởng lựa chọn lần này là chính xác", anh nói.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Tú Dưa chia sẻ về live show của Phúc Tiệp.

Đảm nhận vai trò tổng đạo diễn, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ: "Mỗi live show đều có thể là một bài học, có bài học mang lại những giá trị quý báu, cũng có bài học khiến người nghệ sĩ phải trả giá. Nhưng tất cả đều là một phần của hành trình tạo nên một Phúc Tiệp hôm nay, đồng thời giúp khán giả cảm nhận rõ hơn con người nghệ sĩ ấy".

Phúc Tiệp là một trong những giọng ca kiên trì theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Năm 2003, anh đoạt giải Nhất Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Thái Bình, năm 2004 giành giải Ba cuộc thi hát Opera nhạc kịch toàn quốc.

Năm 2007, anh trở lại cuộc thi Sao Mai và giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Phúc Tiệp còn tham gia giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2022, anh ra mắt album Vết xưa gồm 9 ca khúc nhạc xưa, năm 2024 tiếp tục giới thiệu album Còn thương nhớ nhau. Tuy nhiên, nhạc thính phòng vẫn là lựa chọn xuyên suốt, tạo nên bản sắc nghệ thuật của Phúc Tiệp.

Với live show The Gentleman diễn ra ngày 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, nam ca sĩ mong muốn có sự đầu tư lớn hơn về không gian biểu diễn và nội dung âm nhạc, đánh dấu một chặng đường hoạt động nghệ thuật đã đạt độ chín.