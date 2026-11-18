Người trẻ cần rèn luyện bản lĩnh gì trước những biến động toàn cầu?

TPO - Hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt người trẻ trước những thách thức về nhận thức, bản lĩnh và khả năng thích ứng. Làm thế nào để thanh niên tiếp thu tinh hoa thế giới mà không đánh mất bản sắc dân tộc, vững vàng trước những biến động toàn cầu?

Giữ bản sắc, vững bản lĩnh

Tọa đàm Đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới - Xây dựng bản sắc thanh niên Việt Nam do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức ngày 17/11, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Dự chương trình có Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; TS. Phan Anh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; cùng đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đại diện trí thức trẻ, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Tọa đàm Đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới - Xây dựng bản sắc thanh niên Việt Nam

Từ thực tiễn quốc tế, TS. Phan Anh Sơn phân tích việc thanh niên tại nhiều quốc gia ngày càng tham gia mạnh mẽ vào các phong trào xã hội, xuất phát từ những vấn đề thiết thân như giáo dục, việc làm, chi phí sinh hoạt, môi trường, cũng như những bất đồng về chính sách và quản trị xã hội. Một số yêu cầu ban đầu của giới trẻ, trong những điều kiện nhất định, có thể phát triển thành các làn sóng phản ứng xã hội rộng hơn.

Do vậy, TS. Sơn cho rằng, công tác thanh niên cần nắm bắt đúng tâm tư, nhu cầu và những vấn đề người trẻ quan tâm; xây dựng các kênh đối thoại thực chất, củng cố niềm tin và trách nhiệm xã hội. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng cũng cần gắn với khả năng nhận diện, phân tích thông tin và những tác động từ bên ngoài, thay vì chỉ dừng ở truyền đạt một chiều.

Để xây dựng bản sắc thanh niên trong bối cảnh mới, người trẻ cần hội nhập nhưng không hòa tan, tiếp cận thông tin đa chiều nhưng không mất phương hướng, có tư duy độc lập và ý thức rõ trách nhiệm với cộng đồng, dân tộc.

TS. Phan Anh Sơn cho rằng việc thanh niên tại nhiều quốc gia tham gia mạnh mẽ vào các phong trào xã hội xuất phát từ những yêu cầu thiết thân của giới trẻ.

Xây dựng mạng lưới thực chất

Ở góc độ đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước.

Theo bà Hằng, thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài có lợi thế về tri thức, ngoại ngữ, khả năng tiếp cận môi trường quốc tế và kết nối với các mạng lưới chuyên môn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, kinh doanh. Đây là nguồn lực cần được phát huy thông qua các cơ chế kết nối và hợp tác thiết thực.

Ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư tặng hoa cho khách mời tham dự tọa đàm.

Tuy nhiên, việc gắn kết thế hệ trẻ kiều bào, đặc biệt là những người thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và trưởng thành ở nước ngoài, cũng đặt ra những yêu cầu mới. Mối liên hệ với quê hương không thể chỉ dựa vào tình cảm truyền thống mà cần được vun đắp thông qua ngôn ngữ, văn hóa, trải nghiệm thực tế và cơ hội tham gia đóng góp.

Từ đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, công tác tập hợp thanh niên kiều bào cần chuyển từ kết nối đơn thuần sang hình thành các mạng lưới hợp tác thực chất, để trí thức trẻ, sinh viên và thanh niên người Việt ở nước ngoài trở thành chủ thể tích cực tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Tại phần thảo luận, các diễn giả cùng đoàn viên, thanh niên, sinh viên cũng trao đổi về việc phát huy thế mạnh chuyên môn của tổ chức Đoàn trong hoạt động đối ngoại nhân dân; xây dựng cơ chế kết nối bền vững giữa thanh niên trong nước với thanh niên, trí thức trẻ người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới phương thức tập hợp, giáo dục và định hướng người trẻ trước những biến động quốc tế.

Kết thúc tọa đàm, chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư nhấn mạnh ý nghĩa của việc tạo không gian đối thoại giữa người trẻ Việt Nam với thế giới, giữa các giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ với khát vọng của thanh niên hôm nay. Qua đó, chương trình góp phần khơi gợi nhận thức về bản sắc, bản lĩnh và trách nhiệm đóng góp của người trẻ đối với đất nước.