Vinh danh 10 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026

TPO - Top 10 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng, cùng 20 cá nhân nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026, là những tài năng khoa học trẻ xuất sắc được vinh danh trong buổi lễ diễn ra chiều 17/11, tại Hà Nội.

Chiều 17/11, lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Hà Nội.

Các giải thưởng này ghi nhận, tôn vinh những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo và những đóng góp đáng trân trọng của các tài năng trẻ Việt Nam đối với sự phát triển khoa học, công nghệ của đất nước.

Tham dự lễ trao giải có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Trần Trung Tính - Thứ trưởng Bộ KH&CN; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; cùng đại diện các ban, bộ, ngành, nhà khoa học và sinh viên.

Anh Nguyễn Tường Lâm kỳ vọng hai giải thưởng sẽ tạo động lực để các nhà khoa học trẻ tiếp tục nghiên cứu, dấn thân vào lĩnh vực khó, giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Ảnh: Dương Triều

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, Kết luận số 105-KL/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV, xác định nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, đồng thời đặt ra yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng, tiến cử và phát huy nhân tài phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

"Với tổ chức Đoàn, trách nhiệm ấy trước hết phải được thể hiện bằng hành động cụ thể: chủ động tìm kiếm những người trẻ có năng lực nổi trội; tạo cơ hội để các bạn được thử sức, được ghi nhận; kết nối và tiếp tục đồng hành sau khi được tôn vinh", anh Lâm cho biết.

Anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá kết quả nghiên cứu, công bố quốc tế và sáng chế của các cá nhân được vinh danh cho thấy tiềm năng của trí tuệ trẻ Việt Nam. Anh kỳ vọng hai giải thưởng sẽ không chỉ ghi nhận thành tích mà còn khuyến khích các nhà khoa học trẻ tiếp tục nghiên cứu, dấn thân vào lĩnh vực khó, giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

“Giải thưởng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng, nhưng cũng gửi tới các bạn một kỳ vọng mới. Mong các bạn tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, giữ vững đạo đức và liêm chính khoa học, không ngừng học hỏi, hợp tác và đưa tri thức vào thực tiễn. Một nghiên cứu có giá trị không chỉ ở công bố hay giải thưởng, mà còn ở khả năng tạo ra công nghệ, sản phẩm, giải pháp hữu ích cho sản xuất, đời sống và sự phát triển bền vững của đất nước", Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nói.

Ông Trần Trung Tính - Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Dương Triều

Tại lễ trao giải, ông Trần Trung Tính - Thứ trưởng Bộ KH&CN mong muốn các nữ sinh tiếp tục tự tin theo đuổi những ngành kỹ thuật, công nghệ còn ít nữ giới, khẳng định tài năng khoa học không phân biệt giới tính.

“Điều chúng ta hướng tới không chỉ là có thêm những gương mặt được trao giải, mà là tạo điều kiện để các bạn được tin tưởng giao nhiệm vụ, phát huy năng lực và có những đóng góp cụ thể cho đất nước”, ông Tính nói.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao giải cho các nhà khoa học nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026. Ảnh: Dương Triều

Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2026 ghi nhận 77 hồ sơ đăng ký từ 51 cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước, cùng các cơ quan, tổ chức của Việt Nam ở nước ngoài.

Năm 2026, giải thưởng được đổi mới quy chế, mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực xét chọn, bám sát định hướng phát triển các công nghệ chiến lược theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cụ thể, 10 cá nhân được trao giải thuộc 7 lĩnh vực, gồm: công nghệ số; công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng, mỗi lĩnh vực có 2 cá nhân.

Các lĩnh vực công nghệ môi trường và phát triển bền vững, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ mỗi lĩnh vực có một cá nhân được vinh danh.

﻿ ﻿ 20 nữ sinh được trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Với Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026, Ban Tổ chức tiếp nhận 132 hồ sơ từ 40 cơ sở đào tạo trên cả nước, qua đó lựa chọn 20 nữ sinh xuất sắc để trao giải.

Giải thưởng được phát động tới 129 trường đại học, học viện có ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực xét chọn. Nhiều nữ sinh được vinh danh đã có công trình nghiên cứu, công bố quốc tế và sáng chế ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, góp phần khẳng định năng lực và vai trò của nữ giới trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Thời gian tới, Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tài năng trẻ kết nối với các nhóm nghiên cứu, chuyên gia hướng dẫn, tiếp cận hạ tầng nghiên cứu và cơ sở thử nghiệm.

Đồng thời, hai bên thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ phát huy năng lực, làm chủ công nghệ và đóng góp cho sự phát triển đất nước.