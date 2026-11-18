Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng ưu tiên nhà đầu tư chiến lược về bán dẫn, điện tử

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị TP Hải Phòng tập trung các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số đã đề ra. Trong đó, thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực xu hướng phát triển như: bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch, logistics...

Đề xuất tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch

Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng có buổi làm việc với TP Hải Phòng về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tại buổi làm việc, ông Lê Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Thành phố ước tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước, thuộc nhóm ba địa phương có tốc độ tăng trưởng từ 12% trở lên.

Quy mô kinh tế ước đạt 612.000 tỷ đồng, chiếm 5,8% quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ ba toàn quốc.

Tổng thu ngân sách trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 181.000 tỷ đồng, khoảng 92,9% dự toán giao, tăng 10,12% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 33.877 tỷ đồng, đạt 91,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn đạt 3,8 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ và đạt 96,4% kế hoạch năm.

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng với TP Hải Phòng ngày 18/11. Ảnh: D.Thanh

TP Hải Phòng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng.

Sớm điều chỉnh quy hoạch, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, các công trình giao thông kết nối liên vùng; bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án trọng điểm. Đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong phát triển các dự án nguồn điện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy điện hiện hữu, bảo đảm an ninh năng lượng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng. Tuy nhiên, các bộ, ngành cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư trong nước, kiểm soát lạm phát và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Đặc biệt là phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế ban đêm nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng cho những năm tiếp theo. Hiện nay, cả nước đang tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Những kết quả Hải Phòng đạt được rất đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các chỉ số tăng trưởng của thành phố không chỉ ở mức cao mà còn cho thấy tính ổn định và bền vững. Đây là kinh nghiệm đáng để các địa phương khác nghiên cứu, tham khảo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị TP Hải Phòng chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đó là, quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, kịp thời có biện pháp hiệu quả đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch. Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% trong thời gian cuối năm.

Kiểm soát CPI bình quân cả năm trong khoảng 4,5%; rà soát các yếu tố tăng giá theo ngành, địa bàn, đặc biệt chủ động phương án cung ứng hàng thiết yếu, xăng dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 để có giải pháp kiềm chế lạm phát, không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Tăng cường kết nối cung cầu, khuyến mại, đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối và hỗ trợ tiêu thụ nông sản của thành phố, các địa phương trong vùng.

Tiếp tục thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Chú trọng hiệu quả sử dụng đất, năng lượng, phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh và bền vững và yêu cầu bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, chất lượng cuộc sống người dân.

Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong những lĩnh vực thành phố có lợi thế và phù hợp với xu hướng phát triển như: bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch, công nghiệp hàng hải, logistics. Đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp gắn với xử lý nước thải, nhà ở công nhân và đào tạo lao động.

Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể và cơ chế điều phối giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu thương mại tự do.

Thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao hiệu quả khai thác các hiệp định thương mại tự do. Rà soát từng nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có kim ngạch lớn để xác định nguyên nhân xuất khẩu tăng chậm hơn mức chung cả nước.

Phát huy vai trò trung tâm logistics và gắn kết các không gian phát triển. Khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và khu thương mại tự do, mở rộng không gian tăng trưởng mới, chuyển từ điểm trung chuyển hàng hóa thành trung tâm tạo lập và phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực. Đẩy mạnh liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương trên các hành lang kinh tế.