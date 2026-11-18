Bé gái 4 tuổi tử vong sau 10 ngày mắc sốt xuất huyết

TPO - Một bé gái 4 tuổi ở Đắk Lắk tử vong sau 10 ngày mắc sốt xuất huyết Dengue. Đáng chú ý, bà của bé cũng mắc căn bệnh này và vừa xuất viện trước đó 3 ngày.

Ngày 18/11, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, một bé gái 4 tuổi ở xã Krông Pắc tử vong sau 10 ngày mắc sốt xuất huyết Dengue.

Bệnh nhi tên H.S.N. (SN 2023), dân tộc Ê Đê, trú tại buôn Ea Wi, xã Krông Pắc. Tối 6/11, trẻ khởi phát sốt, ho khan, sổ mũi. Ngày hôm sau, gia đình đưa bé đến Trung tâm Y tế Krông Pắc khám, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên - nơi bệnh nhi điều trị.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm nhanh NS1 dương tính. Đến ngày 11/11, bệnh nhi diễn biến nặng, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue có sốc, tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu. Sau đó, trẻ xuất hiện suy hô hấp độ IV, suy đa tạng, tràn dịch đa màng, xuất huyết tiêu hóa.

Dù được điều trị tích cực, bệnh nhi vẫn tiên lượng rất nặng. Ngày 16/11, gia đình xin đưa trẻ về nhà và bé tử vong sau đó.

Kết quả xét nghiệm Real-time RT-PCR của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác định bệnh nhi dương tính với virus Dengue tuýp 1 (D1).

Qua điều tra dịch tễ, CDC Đắk Lắk ghi nhận bà của bệnh nhi cũng mắc sốt xuất huyết, khởi phát sốt từ ngày 4/11, xét nghiệm NS1 dương tính và xuất viện ngày 13/11 sau khi sức khỏe ổn định. Các thành viên khác trong gia đình chưa ghi nhận triệu chứng.

Ngành y tế đã phun hóa chất diệt muỗi tại nhà bệnh nhi và 100 hộ gia đình xung quanh, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch.

Tính đến ngày 16/11/2026, xã Krông Pắc ghi nhận 519 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 11 ổ dịch, trong đó 3 ổ dịch đang hoạt động.