Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn ở Khánh Hòa

TPO - Công an Khánh Hòa đột kích căn nhà thuê lúc rạng sáng, bắt quả tang 4 người sử dụng ma túy, thu giữ hàng trăm bịch ma túy "nước vui", thuốc lắc và ma túy đá.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an xã Cam Lâm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động tại xã Cam Lâm và phường Nam Nha Trang.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Văn Tài (25 tuổi, trú tỉnh Gia Lai, tạm trú xã Cam Lâm) có biểu hiện mua bán ma túy với số lượng lớn.

Các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CAKH.

Tài thuê nhà tại thôn Bãi Giếng Nam, xã Cam Lâm để ở và cất giấu ma túy. Để lấy hàng, người này thường đi xe khách ra Gia Lai, đến khu vực bến xe liên tỉnh thuộc tỉnh Bình Định cũ nhận ma túy từ các đối tượng khác rồi mang về Cam Lâm phân chia, cất giấu và bán lại kiếm lời.

Sau thời gian xác minh phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây, Công an xã Cam Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xây dựng phương án đấu tranh.

Khoảng 3h ngày 14/11, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà Tài thuê tại thôn Bãi Giếng Nam, bắt quả tang người này cùng 3 đối tượng khác đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 139 bịch ma túy dạng "nước vui", 17 viên thuốc lắc, một bịch ma túy đá, một cân điện tử cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và tang vật liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, trong hai ngày 14 và 15/11, lực lượng công an bắt quả tang và triệu tập 5 người liên quan đến hoạt động vận chuyển, tiêu thụ ma túy cho Tài, gồm: Đào Trần Hữu Danh (20 tuổi, trú tỉnh Gia Lai); Nguyễn Đức Tài (22 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi), Nguyễn Duy Tân (17 tuổi), cùng trú xã Cam Lâm và Huỳnh Quốc Thắng (22 tuổi, trú phường Nam Nha Trang).

Qua khám xét và vận động các đối tượng giao nộp, công an thu giữ thêm hàng trăm viên thuốc lắc, hơn 100 bịch ma túy "nước vui", nhiều túi ma túy "khay" và ma túy đá.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, qua đấu tranh, lực lượng chức năng bước đầu làm rõ nhiều người tham gia các khâu vận chuyển, mua bán và tiêu thụ ma túy trong đường dây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng để điều tra, mở rộng vụ án.