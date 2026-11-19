Đột quỵ đang tấn công người trẻ

TPO - Đang đi làm, theo đuổi những dự định của tương lai, người trẻ có thể bất ngờ đối mặt với đột quỵ. Nhận biết sớm và kiểm soát nguy cơ là nội dung tọa đàm “Đột quỵ đang tấn công người trẻ” do Báo Tiền Phong phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tổ chức ngày 20/11.

Video cảnh báo đột quỵ đang gia tăng ở người trẻ

Đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Nghiên cứu trên dữ liệu 204 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy số ca mắc mới ở nhóm 15–49 tuổi tăng 36% từ năm 1990 đến 2021. Những con số trên cũng là lời nhắc người trẻ không nên xem căn bệnh này là chuyện không bao giờ xảy ra với mình.

Tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu có thể tồn tại mà người bệnh chưa biết. Hút thuốc, ít vận động, thừa cân và sử dụng rượu bia…sẽ làm tăng nguy cơ. Theo Tổ chức Y tế thế giới, tăng huyết áp là yếu tố đóng góp hàng đầu vào gánh nặng đột quỵ.

TS.BS Trần Chí Cường cùng ê kíp trong một ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhân đột quỵ

Để giúp bạn đọc hiểu đúng và biết cách hành động, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm từ 9–11 giờ ngày 20/11/2026. Chương trình phát trực tuyến trên Facebook Báo Tiền Phong và báo điện tử Tiền Phong- www.tienphong.vn.

Tại toạ đàm, các bác sĩ sẽ lý giải nguy cơ ở người trẻ, hướng dẫn nhận diện dấu hiệu, xử trí ban đầu, giới thiệu phương pháp điều trị và cách phòng tái phát. Những băn khoăn về kiểm tra sức khỏe, cấp cứu khi phát hiện người bị đột quỵ ra sao hay dùng thuốc và phục hồi như thế nào cũng sẽ được trao đổi.

Các bác sĩ sẽ giải đáp thắc mắc những câu hỏi về căn bệnh đột quỵ hiện nay

Chương trình có sự tham gia của TS.BS Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch Thần kinh Việt Nam; BS.CKI Nguyễn Đức Chỉnh, Trưởng khoa Nội Tổng hợp; BS.CKII Huỳnh Quốc Sĩ, Trưởng khoa Cấp cứu, cùng thuộc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Đặc biệt là sự tham gia của bệnh nhân Phạm Thị Hơn, người đã từng đứng giữa lằn ranh sinh tử khi mắc đột quỵ nhưng may mắn được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cứu sống.