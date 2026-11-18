Khóa Swinburne Global MBA đầu tiên trên thế giới khởi đầu tại Việt Nam

Swinburne Global MBA chính thức chào đón khóa học viên đầu tiên tại Việt Nam với các sự kiện được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM. Lễ Chào đón quy tụ gần 60 lãnh đạo, chuyên gia học thuật và học viên, mở đầu hành trình học tập, kết nối và phát triển năng lực quản trị của khóa tiên phong. Đây cũng là khóa đầu tiên trong toàn hệ thống Swinburne, bao gồm cả cơ sở chính tại Melbourne, theo học chương trình Swinburne Global MBA.

Việt Nam mở đầu hành trình Swinburne Global MBA trên toàn cầu

Chào đón khóa học viên đầu tiên, PGS. Nicola McNeil, Phó Trưởng khoa phụ trách Đổi mới và Gắn kết, Khoa Kinh doanh, Luật và Khởi nghiệp, Swinburne University of Technology (Australia), nhấn mạnh:“Các bạn là khóa đầu tiên ở các cơ sở của Swinburne trên thế giới, kể cả cơ sở chính tại Melbourne, được học chương trình Global MBA.”

Theo bà, hành trình Global MBA không chỉ nhằm bổ sung kiến thức quản trị, mà còn giúp người học xác định rõ hơn cách mình muốn phát triển với vai trò lãnh đạo. “Tôi hy vọng hành trình với Swinburne Global MBA sẽ giúp các bạn có một điểm tựa để hiểu rõ mình là ai, mình đại diện cho điều gì, và mình có thể tiến về phía trước cũng như dẫn dắt người khác như thế nào.”

PGS. Nicola McNeil trong phát biểu chào mừng khoá đầu tiên của Swinburne Global MBA

Với nhiều học viên, đây cũng là thời điểm cần bước ra khỏi phạm vi chuyên môn quen thuộc. Kinh nghiệm đã có cần được hệ thống hóa thành tư duy quản trị, khả năng ra quyết định và góc nhìn rộng hơn về tổ chức.

Học viên Nguyễn Văn Thân, đang giữ vị trí Quản lý Kiểm toán Nội bộ & Rủi ro tại một Tập đoàn lớn, chia sẻ: “Kinh nghiệm thực tiễn là điều kiện cần, nhưng phương pháp hệ thống hóa kiến thức mới là điều kiện đủ để thăng tiến. Chương trình Swinburne Global MBA chính là lựa chọn phù hợp giúp tôi hệ thống hóa kiến thức và kinh nghiệm làm việc.”

Góc nhìn này cũng được TS. Đan Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Fujitsu Việt Nam, đề cập khi nói về giá trị của MBA: “MBA thì khác. MBA trang bị cho bạn kiến thức về các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp - marketing, trải nghiệm khách hàng, tài chính, nhân sự. Bạn không đi quá sâu vào bất kỳ lĩnh vực nào, nhưng bạn học đủ để có thể hiểu doanh nghiệp từ góc nhìn của một CEO.”

TS. Đan Tuấn Anh chia sẻ về điểm khác biệt của chương trình MBA.

Một chương trình MBA vượt ra ngoài lớp học truyền thống

Sự hiện diện của 20 lãnh đạo, chuyên gia và đại diện học thuật tại buổi lễ chào đón đã mở đầu cho một phần quan trọng trong trải nghiệm Swinburne Global MBA: kết nối kiến thức quản trị với thực tiễn doanh nghiệp.

Trong số khách mời có đại diện lãnh đạo đến từ Fujitsu, EY-Parthenon, FPT, VPS, Techcombank, Huawei… Những cuộc gặp gỡ ngay từ ngày đầu tạo cơ hội để học viên tiếp cận góc nhìn của những người đang trực tiếp điều hành tổ chức, dẫn dắt đội ngũ và giải quyết các bài toán kinh doanh.

Không gian học tập còn được mở rộng từ chính các thành viên trong khóa. Mỗi học viên mang đến kinh nghiệm, nền tảng chuyên môn và bối cảnh nghề nghiệp riêng. Qua trao đổi và thảo luận, một vấn đề quản trị có thể được soi chiếu từ nhiều vị trí, ngành nghề và cách tiếp cận, giúp người học nhìn xa hơn phạm vi công việc quen thuộc.

Học viên có trao đổi, trò chuyện với các lãnh đạo cấp cao ngay trong ngày đầu tiên.

Học viên Trần Lê Châu, Chuyên viên Phân tích Thị trường, Wincommerce, Tập đoàn Masan, cựu sinh viên Swinburne Program, hiện theo học Swinburne Global MBA chia sẻ: “Khai giảng Swinburne Global MBA là dịp đặc biệt để các học viên không chỉ được gặp đội ngũ lãnh đạo, mà còn được kết nối và chia sẻ các câu chuyện nghề với nhau.”

Theo chị, cách thiết kế nội dung, lịch học linh động cho người đi làm, chất lượng chương trình và sự nhiệt tình của đội ngũ giảng viên là những điểm chị đánh giá cao khi tiếp tục lựa chọn Swinburne Program.

Những kết nối này cho thấy trải nghiệm của Swinburne Global MBA không tách rời giữa học thuật và thực tiễn, mà được thiết kế để hai yếu tố bổ trợ cho nhau trong suốt quá trình học.

Swinburne Global MBA: Từ kinh nghiệm đến năng lực lãnh đạo toàn diện

Swinburne Global MBA là chương trình MBA từ Swinburne University of Technology (Australia), TOP 300 đại học toàn cầu theo QS World University Rankings 2027. Học viên hoàn thành chương trình nhận bằng trực tiếp từ Swinburne University of Technology (Australia).

Chương trình tập trung vào ba nhóm năng lực: Công nghệ & Kinh doanh số; Chiến lược & Ra quyết định; Quản trị Tổ chức & Thay đổi. Mục tiêu là giúp người học kết nối chiến lược, con người, công nghệ và hoạt động kinh doanh trong một góc nhìn quản trị tổng thể.

Việt Nam là nơi đầu tiên trong toàn hệ thống Swinburne triển khai chương trình Global MBA.

Công nghệ được đặt trực tiếp vào bài toán quản trị qua các môn Quản trị Công nghệ trong Môi trường Kinh doanh (Governing Technology for Business Environments) và Nền tảng Số và Hệ sinh thái Kinh doanh (Digital Platforms and Business Ecosystems). Các nội dung này được kết nối với Chiến lược Kinh doanh (Business Strategy), Lãnh đạo Đổi mới (Leadership for Innovation) và Dẫn dắt Thay đổi (Leading Change), giúp học viên hiểu cách ứng dụng công nghệ vào chiến lược, tạo giá trị và dẫn dắt tổ chức thay đổi.

Tính thực tiễn được củng cố qua các bài toán doanh nghiệp thực tiễn, học với chuyên gia trong ngành, chuỗi Leader’s Talks và các sự kiện kết nối với các lãnh đạo cấp cao. Chương trình kéo dài khoảng 18 tháng, giảng dạy bằng tiếng Anh tại Hà Nội và TP.HCM, với lịch học phù hợp cho người đang đi làm.

Với khóa học viên đầu tiên, hành trình Swinburne Global MBA bắt đầu từ những kinh nghiệm đã có và khát vọng tiến xa hơn trong sự nghiệp. Đó là quá trình hệ thống hóa kiến thức, mở rộng tư duy và phát triển năng lực để sẵn sàng đảm nhận những vai trò lớn hơn trong doanh nghiệp.