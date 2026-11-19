Mỹ rút bớt tàu sân bay khỏi Trung Đông, căng thẳng với Iran hạ nhiệt?

TPO - Quân đội Mỹ hiện còn duy trì hai tàu sân bay để hỗ trợ các hoạt động trong cuộc xung đột với Iran, sau khi tàu USS George Washington rút khỏi khu vực Trung Đông.

Tàu sân bay USS George Washington. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ - Katie Koenig - cho biết hôm 18/11, tàu USS George Washington hiện đã nằm dưới quyền điều hành của hạm đội này và đang “thực hiện các hoạt động thường lệ” tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Diễn biến này là bước mới nhất trong quá trình bố trí các tàu sân bay tại Trung Đông.

Trong cuộc xung đột với Iran, các tàu sân bay đóng vai trò nòng cốt đối với đội tàu Mỹ, thực hiện phong tỏa mọi hoạt động vận tải thương mại ra vào Iran. Lệnh phong tỏa nằm trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Tehran bằng cách ngăn chặn dầu mỏ của nước này tiếp cận thị trường toàn cầu.

Tàu George Washington rời Trung Đông ngay sau khi tàu USS Theodore Roosevelt đến nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng tàu sân bay Mỹ tại vùng biển gần Iran đã tăng lên mức cao bất thường là ba chiếc.

Hiện tại, hai tàu sân bay đang có mặt trong khu vực là USS George H.W. Bush (đến từ tháng 4) và USS Theodore Roosevelt, cùng với hơn một chục tàu khu trục, tàu tuần dương và một tàu tác chiến ven biển.

Không chỉ duy trì lệnh phong tỏa đối với Iran, Mỹ còn thực hiện một số cuộc tấn công hạn chế nhắm vào các mục tiêu của Iran tại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch, nơi từng ghi nhận ​​gần 1/3 lượng dầu mỏ thế giới đi qua trước khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2. Việc gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển này đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Sự phản đối của công chúng đối với cuộc chiến tại Iran cùng những hệ lụy kinh tế đi kèm đã góp phần khiến đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump chịu tổn thất lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra tháng này.

Tổng thống Trump đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về việc liệu ông có dự định quay trở lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn với Iran hay không. Tuy nhiên, một thỏa thuận đàm phán để chấm dứt xung đột dường như vẫn còn rất xa vời.

Gần đây, ông Trump đã cảnh báo Iran rằng quân đội Mỹ đang trong trạng thái “sẵn sàng khai hỏa”. Ông cũng cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao Núi Pickaxe - một cơ sở có liên hệ với chương trình hạt nhân của Iran - để phát hiện bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào. Tuy nhiên, ông úp mở rằng gần như không có khả năng ông sẽ cần ra lệnh thực hiện thêm các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran, đồng thời tuyên bố rằng xét về mặt quân sự, cuộc chiến “thực tế đã kết thúc”.