Kỳ vọng của Đại tướng Phan Văn Giang với những người thầy áo lính

TPO - Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng đội ngũ nhà giáo Quân đội không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, mẫu mực về đạo đức, lối sống, trí tuệ và năng lực; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ nhà trường với đơn vị, gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội.

Trong thư, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đang đặt ra yêu cầu phải đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các học viện, nhà trường Quân đội cần tập trung quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục và đào tạo.

Trong đó có Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 290-NQ/QUTW ngày 7/1/2026 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Về đổi mới giáo dục và đào tạo, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn kết chặt chẽ nhà trường với đơn vị, gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng nhanh, có hiệu quả các thành tựu của khoa học và công nghệ vào giảng dạy, quản lý và nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục, đào tạo. Các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đã phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tự tin, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra cơ sở vật chất và công tác giáo dục - đào tạo của Học viện Biên phòng.

Đặc biệt, năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 290-NQ/QUTW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội. Các học viện, nhà trường cùng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Những thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến và thành tích đó.

Đối với việc xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tăng cường quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này đủ số lượng, cơ cấu phù hợp và chất lượng cao, bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ.

Với truyền thống vẻ vang, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Quân đội tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống, trí tuệ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và ý chí vươn lên.