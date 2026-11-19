Hơn 20 năm đi tìm học trò, giữ những ước mơ không dang dở

TPO - Thấu hiểu những khó khăn của học sinh dân tộc Khmer tại quê hương, cô Lý Vũ Phương Khanh, giáo viên Trường THCS Tân Thạnh (TP. Cần Thơ), kiên trì đến từng nhà vận động học sinh trở lại trường, đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy để khơi dậy niềm yêu thích học tập. Cô là một trong 34 giáo viên tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

Kiên trì vận động học sinh đến lớp

Sinh ra và lớn lên tại địa phương, cô Lý Vũ Phương Khanh thấu hiểu những khó khăn của học sinh dân tộc Khmer, nhất là các em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.

Con đường đến với nghề giáo của cô chịu ảnh hưởng từ truyền thống gia đình. Mong muốn tiếp nối nghề nghiệp của gia đình, cô Khanh quyết định trở thành giáo viên, mang kiến thức đến với học sinh quê hương.

Cô Lý Vũ Phương Khanh.

Theo cô Khanh, một số học sinh có nguy cơ bỏ học do gia đình khó khăn, phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc học. Khi phát hiện trường hợp nghỉ học kéo dài, cô chủ động đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh, trò chuyện và vận động phụ huynh tạo điều kiện để con em tiếp tục đến trường.

Là người dân tộc Khmer, cô có lợi thế giao tiếp bằng tiếng Khmer, giúp phụ huynh dễ chia sẻ và tin tưởng hơn. Cô phân tích rằng việc cho con nghỉ học để lao động có thể giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng học tập mới là con đường mở ra cơ hội việc làm và tương lai ổn định hơn.

Nhắc đến những trường hợp từng vận động trở lại trường, cô nhớ em Thạch Thị Trinh, một học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Trinh nghỉ học từ lớp 6, theo gia đình lên Bình Dương. Biết tin, cô Khanh chủ động liên lạc, động viên em trở lại lớp, đồng thời trao đổi với gia đình về việc duy trì việc học.

Cô cho rằng, ngay cả khi không đủ điều kiện học lên cao, gia đình cũng nên cố gắng cho con hoàn thành chương trình THCS, sau đó có thể học nghề để tự lập và tìm kiếm việc làm. Sau thời gian được động viên, Trinh trở lại trường.

"Mỗi học sinh có nguy cơ bỏ học đều cần được quan tâm, bởi phía sau quyết định nghỉ học có thể là những khó khăn về kinh tế, hoàn cảnh gia đình hoặc nhận thức về việc học", cô Khanh chia sẻ.

Những tiết học thực hành giúp học sinh hứng thú, chủ động tiếp thu kiến thức.

Hiện cô Khanh giảng dạy môn Khoa học tự nhiên, trong đó có phân môn Hóa học. Theo cô, đây là môn học có nhiều thuật ngữ và kiến thức trừu tượng, đôi khi khiến học sinh cảm thấy khô khan, khó tiếp thu.

Để tạo hứng thú, cô chú trọng liên hệ bài học với thực tiễn, tăng cường các tiết thực hành, thí nghiệm. Bên cạnh dụng cụ có sẵn tại trường, cô tận dụng những nguyên liệu quen thuộc như muối, đường, bột mì, dầu ăn để minh họa kiến thức.

Tùy nội dung bài học, cô tổ chức các hoạt động trải nghiệm như làm giấm, siro trái cây hoặc xà phòng. Qua đó, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức đã học, phát triển khả năng quan sát và thấy được sự gần gũi của khoa học trong đời sống.

Cô Khanh cho rằng những tiết học được trực tiếp thực hành thường tạo sự hào hứng, giúp học sinh ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Mục tiêu của cô không chỉ là truyền đạt nội dung chương trình mà còn giúp các em hiểu bài, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Điều khiến cô Khanh trăn trở nhất là hoàn cảnh kinh tế vẫn có thể trở thành rào cản, khiến một số học sinh phải gián đoạn việc học. Cô mong muốn có thêm những chính sách học bổng và hỗ trợ dài hạn dành cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số để các em có điều kiện tiếp tục đến trường.

Làm cô giáo, làm người bạn đồng hành

Trong công tác chủ nhiệm, cô Khanh đặc biệt quan tâm đến học sinh thiếu sự chăm sóc thường xuyên của cha mẹ. Tại lớp 9/2 do cô chủ nhiệm, khoảng 70% học sinh sống cùng ông bà do cha mẹ đi làm ăn xa.

Theo cô, những học sinh này không chỉ gặp khó khăn về kinh tế mà đôi khi còn thiếu sự quan tâm, chia sẻ trong cuộc sống. Vì vậy, cô cố gắng gần gũi, trò chuyện để các em cảm thấy được lắng nghe và đồng hành.

Ngoài giờ học, cô kết nối với học sinh qua Zalo, Facebook để kịp thời nắm bắt tình hình. Khi bị ốm hoặc gặp chuyện buồn, một số em chủ động nhắn tin chia sẻ với cô. Có trường hợp cần hỗ trợ y tế, cô trực tiếp đưa học sinh đến cơ sở khám chữa bệnh.

Anh Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Trần Anh Duy - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ tặng quà cô Lý Vũ Phương Khanh. Ảnh: Nhật Huy

Cô Dương Thị Thanh Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thạnh, nhận xét cô Khanh là giáo viên nhiệt huyết, tận tâm, luôn sâu sát học sinh. Trong hơn 20 năm công tác, cô thường xuyên đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh, vận động học sinh tiếp tục đến trường; đồng thời kết nối với nhà trường tìm kiếm học bổng, nguồn hỗ trợ giúp các em duy trì việc học.

"Điểm chính của Trường THCS Tân Thạnh có hơn 600 học sinh, trong đó học sinh dân tộc Khmer chiếm hơn 70%. Nhiều em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, phải sống cùng ông bà hoặc người thân. Các em không chỉ cần được dạy kiến thức mà còn cần sự quan tâm, yêu thương của thầy cô”, cô Tú chia sẻ.

Theo hiệu trưởng nhà trường, sự tận tâm của những giáo viên như cô Khanh có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì sĩ số, khuyến khích học sinh đến lớp và tạo động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập.

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo, cô Khanh đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, từng được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhận nhiều bằng khen của địa phương và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cô cũng nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Được lựa chọn tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, cô Khanh bày tỏ niềm vinh dự, xúc động. Với cô, sự ghi nhận này là động lực để tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm nhiều hơn đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.