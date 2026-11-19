Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước

TPO - Ngày 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và lãnh đạo một số nước, tổ chức quốc tế bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026.

Tại cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện với Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá cao vai trò của Hàn Quốc trong APEC và đề nghị Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2027 thành công tốt đẹp; Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc; sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp tục chung tay vun đắp cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, nhân dân; cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được thời gian qua.

Đề nghị Singapore hỗ trợ phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. (Ảnh: VOV)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Singapore trong APEC và đề nghị Singapore ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Thủ tướng Singapore thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh và phát triển đô thị bền vững; tăng cường hợp tác về xuất khẩu điện gió, trao đổi tín chỉ carbon, cảng biển.

Việt Nam đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực để phát triển các trung tâm tài chính quốc tế; hỗ trợ Việt Nam trong vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia và tư vấn xây dựng, quản trị trung tâm tính toán hiệu năng cao, trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần duy trì lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về kinh tế - đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, kinh tế số, năng lượng. Singapore sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027, mong muốn phối hợp với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch năm APEC 2027.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị; đánh giá cao cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất.

Hai bên tiếp tục củng cố trụ cột hợp tác kinh tế, mở rộng đầu tư và thúc đẩy các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thế hệ mới theo hướng thông minh, xanh; nghiên cứu hợp tác về hạ tầng, đô thị thông minh; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng.

Hai bên nhất trí phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ ASEAN và APEC, góp phần củng cố một ASEAN đoàn kết, mạnh mẽ, kết nối rộng hơn với các đối tác.