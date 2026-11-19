Y tế Việt Nam ghi dấu bước tiến mới trong hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin

Ngày 18/11/2026, tại Bộ Y tế, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Công ty Vắc xin VNVC (Việt Nam) và Tập đoàn Dược phẩm MSD (Mỹ) trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược vắc xin.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cùng lãnh đạo các bộ, ngành chứng kiến VNVC và MSD trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác. Ảnh: Phan Tuấn

Thúc đẩy ngành công nghiệp vắc xin Việt Nam

Sự kiện là dấu ấn quan trọng tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác chiến lược về y tế, dược phẩm giữa VNVC và MSD, được thể hiện bằng kế hoạch hợp tác chiến lược giữa 2 doanh nghiệp hàng đầu của mỗi quốc gia, trên nguyên tắc cùng phát triển vì mục tiêu nâng cao năng lực phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân và hỗ trợ các chương trình và mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tiếp lãnh đạo Công ty Vắc xin VNVC và Tập đoàn MSD, nghe báo cáo về kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa vắc xin tại Việt Nam. Tại buổi đón tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự tiên phong, năng động của VNVC trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển công nghiệp vắc xin; đồng thời ghi nhận những đóng góp của MSD trong 30 năm hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng, cung ứng thuốc, vắc xin tiên tiến và hợp tác hiệu quả với VNVC.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành tiếp lãnh đạo Công ty Vắc xin VNVC và Tập đoàn MSD tại trụ sở Chính phủ ngày 18/11. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao nỗ lực của VNVC và MSD trong thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực sản xuất vắc xin trong nước, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng bệnh, tiêm chủng và phát triển công nghiệp dược, vắc xin; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường quản lý chất lượng, an toàn và hiệu quả vắc xin. Đồng thời, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư, hợp tác quốc tế, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến tại Việt Nam.

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Lê Xuân Định đánh giá cao sự chủ động, tiên phong của VNVC trong chuyển mình từ hệ thống tiêm chủng quy mô lớn, hiện đại sang lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vắc xin chất lượng quốc tế. Theo Thứ trưởng, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo tiền đề để Việt Nam tiếp nhận, từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến, chủ động nguồn cung, giảm giá thành vắc xin và hướng tới xuất khẩu.

Hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP là một trong những thế mạnh về hạ tầng và năng lực bảo quản, cung ứng vắc xin của VNVC. Ảnh: VNVC

Chia sẻ tại buổi công bố kế hoạch hợp tác, Tiến sĩ Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các Thị trường Liên lục địa của MSD đánh giá cao vai trò dẫn dắt tại thị trường trong nước, cam kết đầu tư và tầm nhìn dài hạn của VNVC. MSD kỳ vọng với hơn 130 năm kinh nghiệm và chuyên môn trên toàn cầu, đơn vị sẽ đóng góp những thế mạnh, góp phần thúc đẩy các nỗ lực phòng ngừa bệnh tật và tạo ra những giá trị bền vững cho sức khỏe người dân Việt Nam.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin VNVC, cho biết, gần 10 năm qua, VNVC đã hợp tác chặt chẽ và nỗ lực cùng MSD đưa nhiều loại vắc xin đến với trẻ em và người lớn tại Việt Nam.

“Chúng tôi xác định sản xuất vắc xin là chiến lược đầu tư dài hạn, đòi hỏi nguồn lực lớn, công nghệ tiên tiến, nhân lực chất lượng cao và hệ thống quản trị chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Với quyết tâm đó, VNVC đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin hiện đại, chuẩn bị nền tảng công nghệ và mở rộng hợp tác với các tập đoàn hàng đầu thế giới, sẵn sàng cho lộ trình tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có vốn đầu tư giai đoạn đầu gần 3.000 tỷ đồng. Ảnh: VNVC

Để sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến, VNVC đã đầu tư xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm tại Tây Ninh với trang thiết bị hiện đại, định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP. Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 120 triệu liều/năm, dự kiến sản xuất từ năm 2028 và thương mại hóa từ năm 2029.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để VNVC từng bước tiếp nhận, làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến, góp phần phát triển công nghiệp vắc xin công nghệ cao, chủ động nguồn cung và nâng cao năng lực tự chủ y tế của Việt Nam.