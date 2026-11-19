TPO - 100 gương mặt xuất sắc được vinh danh "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" đến từ 35 đơn vị trên cả nước – từ những cô giáo mầm non vùng cao vượt rào cản ngôn ngữ để bám bản, đến các giảng viên đại học tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy. Tất cả hội tụ về TP Đồng Nai để tham dự Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
"Có những ngày anh thấy cuộc đời sao mà ngột ngạt quá..." - Lời ca trong bài hát Bài này chill phết của Đen Vâu đã miêu tả chính xác cảm giác chênh vênh mà tôi mang theo khi bước vào ngưỡng tuổi hai mươi bảy.
TPO - Không chỉ những dịp lễ dành cho phụ nữ, ngày Quốc tế đàn ông 19/11 cũng trở thành dịp để các bạn trẻ bày tỏ tình cảm với phái mạnh. Cách chọn quà dịp này cũng cho thấy sự đa dạng trong sở thích, nhu cầu và quan niệm về việc trao gửi yêu thương.
TPO - Năm nay, 100 gương mặt xuất sắc được vinh danh "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" đến từ 35 đơn vị trên cả nước – từ những cô giáo mầm non vùng cao vượt rào cản ngôn ngữ để bám bản, đến các giảng viên đại học tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy.
TPO - 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026 cùng trình diễn ca khúc “Người gieo mầm xanh” trong khuôn khổ lễ tuyên dương, tạo điểm nhấn ấn tượng, lan tỏa hình ảnh những người thầy, cô trẻ tận tâm, nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người.
TPO - Lễ Tuyên dương không chỉ là dịp để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trẻ và các em học sinh. Qua đó còn lan tỏa những tấm gương tích cực, cổ vũ tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện trong tuổi trẻ tỉnh nhà.
TPO - Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh khuyến khích thanh niên tiên phong khởi nghiệp, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, biến khát vọng cống hiến thành những hành động thiết thực.
TPO - Cùng là những người con của đồng bào thiểu số lớn lên trong gian khó, thầy La Văn Du (dân tộc Tày) và cô Lỷ Móc Làu (dân tộc Sán Chỉ) đã trở về chính quê hương mình để cắm bản gieo chữ, thắp sáng tri thức và ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
Cô dâu Ngọc Huyền cho biết phần hát quan họ và nghi thức mời trầu là khoảnh khắc khiến mọi người ấn tượng trong ngày cưới của cô.
Thư viện ảo do anh Phạm Xuân Phú ở Ninh Bình xây dựng cho phép người lạ cùng đọc sách. Từ ngày 14 đến sáng 17/11, người dùng đã thắp đèn hơn 23.500 lượt trên bản đồ.
Có những lần bắt đầu lại không phải để trở thành một người khác, mà để thôi bỏ quên chính mình.
TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận chị Dương Thị Vui giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030. Trước đó, chị được bầu với số phiếu tín nhiệm 100%.
TPO - Hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt người trẻ trước những thách thức về nhận thức, bản lĩnh và khả năng thích ứng. Làm thế nào để thanh niên tiếp thu tinh hoa thế giới mà không đánh mất bản sắc dân tộc, vững vàng trước những biến động toàn cầu?
TPO - Đứng trên bục giảng Khoa Lý luận chính trị và bền bỉ cùng phong trào sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, chị Nguyễn Thị Ngọc Dung là 1 trong 30 gương được Thành Đoàn Hà Nội vinh danh Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026.
TPO - Tại lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt”, lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ đề nghị có giải pháp chuyển hóa trí tuệ, sáng kiến từ các cuộc thi, diễn đàn của sinh viên, giảng viên trẻ thành những đề xuất, hiến kế cụ thể, xác thực với cuộc sống, phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển các ngành, lĩnh vực trọng yếu của quốc gia.
TPO - Top 10 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng, cùng 20 cá nhân nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026, là những tài năng khoa học trẻ xuất sắc được vinh danh trong buổi lễ diễn ra chiều 17/11, tại Hà Nội.
TPO - Tuần chiếu phim cách mạng trong tuổi trẻ CAND năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 23/11 với 5 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, được chiếu miễn phí nhằm giáo dục truyền thống và bồi đắp lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên toàn lực lượng.