Nhà gái hát quan họ đón đoàn nhà trai trong đám hỏi ở Hưng Yên

Cô dâu Ngọc Huyền cho biết phần hát quan họ và nghi thức mời trầu là khoảnh khắc khiến mọi người ấn tượng trong ngày cưới của cô.

Màn hát quan họ trở thành dấu ấn trong hôn lễ của Ngọc Huyền và Tuấn Anh, khi cả hai gia đình đều mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Ngày 16/11, đám cưới của cô dâu Ngọc Huyền và chú rể Tuấn Anh (đều ở Hưng Yên) thu hút sự chú ý nhờ màn hát quan họ đón đoàn nhà trai tới lễ ăn hỏi. Thay vì mở nhạc sôi động hay tổ chức theo phong cách hiện đại, màn hát quan họ đối đáp đậm nét truyền thống trở thành điểm nhấn, khiến nhiều quan khách và người xem thích thú.

Cô dâu Ngọc Huyền cho biết đám cưới của cả hai được lên kế hoạch trong khoảng một tháng nên mọi khâu chuẩn bị diễn ra khá nhanh.

Theo cô dâu, cả hai gia đình đều có chung mong muốn hướng đến những giá trị truyền thống, giữ gìn nét đẹp văn hóa trong các nghi lễ cưới hỏi xưa. Từ sự đồng điệu này, nhà trai và nhà gái đã cùng thống nhất đưa tiết mục hát quan họ vào ngày trọng đại.

Không chỉ phía nhà gái hát quan họ đón đoàn, nhà trai cũng chuẩn bị phần trình diễn giao duyên đáp lễ. Nhà trai còn kết hợp tiết mục mời trầu đầy tinh tế. Khi các nghệ sĩ cất tiếng hát bài Mời trầu, cô dâu và chú rể cùng nhau mang trầu gửi tới từng vị khách mời như lời chào trân trọng, hiếu khách.

Ngọc Huyền và ông xã trong lễ ăn hỏi.

Bên cạnh âm nhạc dân gian, phần tráp ăn hỏi cũng được chú rể Tuấn Anh dành rất nhiều tâm huyết. Anh mong muốn lồng ghép những nét văn hóa dân gian vào trong từng mâm sính lễ, để mỗi lễ vật không chỉ mang ý nghĩa truyền thống mà còn thể hiện sự trân trọng đối với phong tục cưới hỏi của người Việt.

Cô dâu cũng cho biết màn hát quan họ và nghi thức mời trầu là khoảnh khắc khiến mọi người ấn tượng, yêu thích nhất trong ngày cưới.

"Với tôi, điệu hát quan họ không chỉ tạo nên không khí gần gũi, ấm cúng mà còn giúp ngày vui trở nên ý nghĩa hơn khi những nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ và tiếp nối", cô dâu bày tỏ. Tuy thời gian gấp rút, cặp đôi cảm thấy trọn vẹn vì có gia đình đồng hành trong từng khâu tổ chức.

Nghệ sĩ quan họ Bắc Ninh Hồng Hạnh, được mời đến hát quan họ tại đám cưới Ngọc Huyền - Tuấn Anh, cho biết cô thường xuyên đi hát ở các lễ hội, tiệc và lễ ăn hỏi ở Hưng Yên. Những bài quan họ tôn vinh nghệ thuật truyền thống của dân tộc, tạo không khí ấm cúng, nhẹ nhàng cho lễ cưới. Cô cho biết thêm gia đình cô dâu Ngọc Huyền rất dễ thương, chuyên nghiệp và chu đáo nên buổi biểu diễn tốt đẹp, nhận được sự quan tâm của mọi người.

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