Từ hỗ trợ đến đồng kiến tạo: Đặt người trẻ vào trọng tâm của sự phát triển

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và chuyển dịch xanh, thanh niên không còn là thế hệ thụ động chờ đợi sự trợ giúp. Họ chính là hạt nhân đổi mới sáng tạo, lực lượng tiên phong định hình năng lực cạnh tranh quốc gia. Bước chuyển từ tư duy “hỗ trợ một chiều” sang “đồng kiến tạo cơ hội” vừa được khẳng định mạnh mẽ qua hành trình hợp tác chiến lược giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn TCP.

Người trẻ và bài toán năng lực cạnh tranh quốc gia

Khi thế giới bước vào giai đoạn tái cấu trúc kinh tế và phát triển bền vững, thước đo sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở tài nguyên thiên nhiên hay quy mô vốn, mà cốt lõi nằm ở nguồn vốn con người (human capital). Tại Việt Nam – đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, thế hệ trẻ chính là lực lượng nắm giữ chìa khóa hiện thực hóa khát vọng đó.

Các tấm gương tiêu biểu tại Diễn đàn Kết nối “Tiếp Năng Lượng Cùng Thanh Niên Việt Nam Tiến Bước”

Tuy nhiên, làm thế nào để khơi mở tối đa tiềm năng của hàng triệu thanh niên? Nếu chỉ dừng lại ở các chương trình an sinh mang tính thời điểm hay các khoản hỗ trợ ngắn hạn, người trẻ sẽ vô tình bị đặt vào vị thế "người thụ hưởng thụ động". Thực tiễn phát triển đòi hỏi một cách tiếp cận mang tính bản lề: Chuyển từ hỗ trợ (support) sang đồng kiến tạo (co-creation) – nơi người trẻ được công nhận là đối tác bình đẳng, được trao quyền để tự định hình tương lai và cùng tạo ra các giải pháp cho cộng đồng của chính mình.

Tinh thần này đã trở thành thông điệp xuyên suốt tại Diễn đàn Kết nối “Tiếp Năng Lượng Cùng Thanh Niên Việt Nam Tiến Bước” vừa diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, tổ chức thanh niên và doanh nghiệp không đến với tâm thế của những người mang giải pháp “áp đặt”, mà cùng ngồi lại trong một không gian đối thoại cởi mở, thực sự lắng nghe tiếng nói, những trăn trở và sáng kiến xuất phát từ chính thực tiễn cuộc sống của người trẻ.

Khi tiếng nói của người trẻ định hình giải pháp

Tại diễn đàn, những câu chuyện đời thực đã cho thấy sức mạnh của sự trao quyền. Cô giáo Lê Thị Thắm tại Thanh Hóa sinh ra không có đôi tay nhưng kiên cường dùng những ngón chân rớm máu để tập viết, tốt nghiệp đại học sư phạm và mở lớp dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo. Chị Đặng Thị Kim Oanh tại Nghệ An, người mang di chứng chất độc da cam, không chỉ vượt qua nghịch cảnh của bản thân mà còn xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học với nguồn vốn xoay vòng, hỗ trợ sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình có người khuyết tật. Đại úy Cà Văn Minh tại Công an tỉnh Điện Biên sáng lập mô hình đỡ đầu, trích lương và huy động đồng đội trực tiếp chăm lo, nuôi dưỡng 30 em nhỏ mồ côi nơi biên cương.

Những tấm gương ấy cho thấy một chân lý giản dị nhưng sâu sắc: khi được trao niềm tin đúng thời điểm, người trẻ không bao giờ thụ động chờ đợi hoàn cảnh thay đổi để tiến bước. Họ chủ động thay đổi hoàn cảnh của chính mình, và khi đã đứng vững, họ lập tức trở thành điểm tựa nâng đỡ những người xung quanh. Một khoản hỗ trợ sinh kế ban đầu không dừng lại ở một mái ấm, mà có thể biến thành mô hình kinh tế tuần hoàn cho cả một vùng quê; một giải bóng đá phong trào sau ca làm việc không đơn thuần là hoạt động giải trí, mà trở thành chất keo gắn kết và tái tạo sức lao động cho hàng trăm ngàn công nhân; và một không gian thể thao được xây dựng sẽ trở thành trung tâm gắn kết cộng đồng do chính thanh niên địa phương vận hành và duy trì.

Ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP chia sẻ tại Diễn đàn Kết nối

Ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP chia sẻ: “Với định hướng ‘Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống’, chúng tôi tin rằng năng lượng đích thực không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và đồng hành cùng cộng đồng. Lắng nghe câu chuyện của các bạn trẻ hôm nay, tôi càng tin rằng nguồn năng lượng lớn nhất của Việt Nam chính là con người – mà trên hết là thế hệ trẻ giàu nghị lực và khát vọng. Suốt 7 năm đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng thanh niên không phải đối tượng thụ hưởng thụ động, mà chính là hạt nhân tiên phong tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng. Vai trò của doanh nghiệp là tiếp thêm bệ phóng nguồn lực để người trẻ cùng kiến tạo nên những giá trị lâu dài.”

Liên minh chiến lược vì thế hệ tương lai

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP, 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan. Trên nền tảng gắn kết bền chặt, thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2028 giữa hai tổ chức đã xác lập tầm nhìn dài hạn, tập trung vào ba bước chuyển đổi cụ thể, thể hiện rõ tính hành động.

Trước hết là bước chuyển từ việc tôn vinh sang mở rộng cơ hội phát triển thực tế. Những tấm gương nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” với 188 gương mặt tiêu biểu hay chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” với 287 thanh niên khuyết tật giàu ý chí sẽ không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc vinh danh trên sân khấu. Các bạn được tiếp cận mạng lưới cố vấn, kết nối nguồn vốn khởi nghiệp bền vững để nhân rộng những mô hình nhân văn ra toàn xã hội.

Các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hướng đến những nhóm thanh niên có nhu cầu được quan tâm và đồng hành tiếp tục được đẩy mạnh. Tiêu biểu là chuỗi “Ngày hội Thanh niên công nhân” cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an sinh và đời sống tinh thần cho hơn 150.000 lượt lao động trẻ tại các khu công nghiệp, trong đó hơn 51.500 công nhân được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe miễn phí. Hai bên cũng đã hoàn thành 22 “Không gian Thể thao Thanh niên” trước cuối năm 2026 nhằm nâng cao thể chất cho người dân. Quan hệ hợp tác còn mở rộng sang các dự án bảo tồn nguồn nước bền vững tại trường học phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam, thúc đẩy lối sống xanh và trách nhiệm với môi trường trong thế hệ tương lai.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ về quá trình hợp tác giữa hai tổ chức

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ: “Bảy năm qua, sự đồng hành giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP cho thấy giá trị của một mối quan hệ hợp tác bền bỉ, chân thành và dài hạn. Từ chăm lo đời sống thanh niên công nhân, đồng hành với thanh niên khuyết tật, tôn vinh những hành động đẹp đến tạo thêm không gian rèn luyện thể chất, các chương trình đã góp phần tạo nên môi trường để thanh niên phát triển toàn diện. Điều chúng tôi trân trọng nhất là các chương trình không dừng lại ở sự hỗ trợ, mà thực sự trao cho người trẻ niềm tin và động lực để tự mình tiến bước. Chúng tôi kỳ vọng trong giai đoạn tới, sự hợp tác này sẽ tiếp tục được triển khai thực chất, có chiều sâu và chạm tới ngày càng nhiều thanh niên trên cả nước.”

Đầu tư cho thanh niên chính là khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh cốt lõi của quốc gia. Khi doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng nhìn về một hướng – coi người trẻ là chủ thể đồng kiến tạo tương lai – nguồn năng lượng tích cực ấy sẽ trở thành bệ phóng vững chắc, đưa đất nước tự tin vươn mình tiến bước.