Doanh nghiệp được Samsung đồng hành trên con đường đến “Nhà máy thông minh”

Từ trăn trở về dữ liệu rời rạc, Công ty TNHH Cơ khí Nhựa Việt Úc tìm thấy hướng đi qua dự án Smart Factory 2026. Với sự đồng hành của chuyên gia Samsung, doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để biết một đơn hàng đang ở công đoạn nào, nhân viên Công ty TNHH Cơ khí Nhựa Việt Úc (Đồng Nai) từng phải gọi nhiều cuộc điện thoại để thu thập những dữ liệu nằm rải rác ở các bộ phận. Với ông Nguyễn Đức Hoàng Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, số hóa là điều cần thiết để kết nối hoạt động của công ty nhưng ông trăn trở không biết nên bắt đầu từ đâu và đầu tư thế nào cho phù hợp. Trong khi đó, bà Trần Thị Trang, Trưởng Phòng quản lý hệ thống tích hợp (IMS), từng nghĩ “nhà máy thông minh” (Smart Factory) là một khái niệm xa vời, đội dự án phải tự nghiên cứu, phát triển hệ thống bằng nguồn lực nội bộ. Liệu “Smart Factory” có khả thi với công ty Nhựa Việt Úc?

Câu trả lời dần hình thành khi Việt Úc tham gia “Dự án Hỗ trợ phát triển Nhà máy thông minh” với sự đồng hành của chuyên gia Samsung. Vừa hoàn thành chương trình năm 2026, công ty đã có những thay đổi trong cách vận hành và nhìn rõ hơn con đường phía trước.

Từ sự hoài nghi đến niềm tin vào khả năng của doanh nghiệp

Bà Trần Thị Trang nhớ lại, chuyên gia Samsung đã giúp bà và đội triển khai dự án (TF) hiểu rõ về mô hình Smart Factory bằng những giải thích dễ hiểu và ví dụ gần gũi. Nhờ vậy, đội TF hiểu ra rằng máy móc hiện đại chưa đủ để tạo nên một Smart Factory mà quan trọng hơn là thiết bị và quy trình được kết nối với hệ thống trung tâm; dữ liệu được thu thập, truyền tải chính xác, kịp thời, qua đó giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công.

Qua từng giai đoạn, đội ngũ tại công ty Việt Úc TNHH Cơ khí Nhựa Việt Úc đã tự tin vào khả năng triển khai Smart Factory tại doanh nghiệp

Với ông Nguyễn Đức Hoàng Duy, quá trình đánh giá cùng chuyên gia giúp doanh nghiệp của ông nhìn rõ điểm xuất phát còn sơ khai. Từ đó, công ty xác định phần mềm cần ưu tiên, xây dựng lộ trình và phân công việc cụ thể cho từng thành viên. Ông đánh giá cao cách chuyên gia Samsung bám sát hiện trường, nhận diện ưu điểm, hạn chế và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế, giúp công ty tận dụng nhân lực sẵn có và đảm bảo chi phí đầu tư tối thiểu mang lại hiệu quả tối đa cho công ty.

Qua từng công việc, các thành viên tích lũy kỹ năng phân tích dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, quản trị rủi ro và phối hợp triển khai dự án. Lộ trình áp dụng mô hình Smart Factory ngày càng rõ ràng và càng đi sâu vào triển khai, sự tự tin của doanh nghiệp càng tăng lên.

“Điều khiến chúng tôi tự hào nhất không chỉ là những gì đã xây dựng được, mà là niềm tin rằng chính đội ngũ Việt Úc có thể phát triển và làm chủ công nghệ”, bà Trang chia sẻ.

Khi dữ liệu được kết nối

Sự đồng hành của chuyên gia và quyết tâm của doanh nghiệp đang tạo nền tảng cho sự chuyển mình của Việt Úc. Ông Duy cho biết, thời gian sản xuất của doanh nghiệp đã rút ngắn từ khoảng bốn đến năm ngày xuống còn ba ngày, một phần nhờ giảm thủ tục giấy tờ và thời gian tìm kiếm dữ liệu. Bộ phận kinh doanh và ban giám đốc có thể theo dõi sản xuất từ xa, biết đơn hàng đang ở công đoạn nào và dự báo thời gian hoàn thành. Bớt những cuộc gọi hỏi tiến độ, đội ngũ kinh doanh có thêm thời gian phát triển khách hàng mới. Ông Duy kỳ vọng doanh số năm 2027 sẽ tăng so với năm 2026, trong đó hiệu quả của phần mềm mới là một yếu tố đóng góp.

Cấp độ nhà máy thông minh của Việt Úc đã tăng từ 1.0 lên 2.5 và hệ thống đang tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp để lên các mức cao hơn

Theo đánh giá của chuyên gia Samsung, cấp độ nhà máy thông minh của công ty tăng từ khoảng 1.0 lên 2.5 (trên thang 5 cấp độ) sau dự án. Mục tiêu tiếp theo của Việt Úc là nâng cấp, hoàn thiện hệ thống, đưa mức độ nhà máy thông minh của doanh nghiệp lên các mức cao hơn như 3.0 rồi tiến tới 4.0.

Ông Duy khẳng định: “Sau khi kết thúc dự án, Việt Úc đã nhìn thấy con đường cần đi trên lộ trình xây dựng mô hình nhà máy thông minh. Anh em trong công ty cũng rất tự tin để tiếp tục làm các công việc đang dang dở sau khi chuyên gia Samsung kết thúc thời gian thực hiện dự án tại doanh nghiệp”.

Đây cũng chính là mục tiêu cốt lõi của dự án hợp tác phát triển Smart Factory, từng được ông Cha Ji Ho, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam khẳng định: “Mục tiêu cốt lõi của mô hình nhà máy thông minh là giúp nhân lực địa phương có thể làm chủ hệ thống, nhận diện và xử lý sự cố nhanh chóng hơn, biến doanh nghiệp trở thành một tổ chức có năng lực tự cải tiến liên tục.”

Sự đồng hành mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt

Ông Nguyễn Đức Hoàng Duy (thứ ba từ phải sang) nhận Chứng nhận hoàn thành dự án Hợp tác phát triển nhà máy thông minh 2026 cho các doanh nghiệp phía Nam

Công ty TNHH Cơ khí Nhựa Việt Úc là một trong 14 doanh nghiệp hoàn thành dự án Smart Factory năm 2026. Được triển khai từ năm 2022, dự án là sự hợp tác giữa Samsung và Bộ Công Thương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, quản lý và chuyển đổi số. Đến nay, dự án đã hoàn thành tư vấn cho 96 doanh nghiệp và đào tạo hơn 240 chuyên gia trong lĩnh vực nhà máy thông minh, chứng tỏ hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng ở việc chuyển giao thiết bị hay phần mềm mà còn chú trọng phát triển năng lực tư vấn và cải tiến tại doanh nghiệp.

Sự đồng hành của Samsung với doanh nghiệp nội địa cũng cho thấy giá trị của sự kết nối giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp Việt Nam. Qua chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp quản trị và cải tiến, doanh nghiệp Việt có thêm điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Cha Ji Ho – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam thể hiện kỳ vọng dự án Smart Factory sẽ là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Samsung Việt Nam với các cơ quan liên quan, đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp.

“Samsung Việt Nam tin rằng một hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ vững mạnh được xây dựng trên tinh thần tin cậy, hợp tác và cùng phát triển. Khi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, công nghệ và chất lượng, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội tăng sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.” – Ông Cha Ji Ho cho biết thêm.