Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững

Thông qua CocoNext 2026, tỉnh Vĩnh Long khẳng định vai trò trung tâm trong kết nối nguồn lực, thúc đẩy chế biến sâu và kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho ngành dừa. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dừa Việt Nam, đưa Việt Nam từ vị thế tham gia đến từng bước dẫn dắt chuỗi giá trị dừa toàn cầu.

Ngày 17/11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo quốc tế ngành dừa - CocoNext 2026. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 12 và 13/12 với chủ đề “Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững”.

Hội thảo dự kiến có hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, viện nghiên cứu, định chế tài chính, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong chuỗi giá trị dừa toàn cầu.

Quang cảnh họp báo

Không chỉ là một diễn đàn chuyên ngành, CocoNext 2026 được định vị là nền tảng liên kết đa phương mang tầm vóc quốc gia, kết nối sức mạnh của 5 nhà - nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông, nhà băng). Sự kiện hướng tới huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo lập những động lực tăng trưởng dài hạn cho ngành dừa Việt Nam.

CocoNext 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành dừa đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Đại biểu thực hiện nghi thức công bố hội thảo

Sau sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long sở hữu khoảng 120.000 ha dừa, chiếm 60% diện tích dừa cả nước, tạo nền tảng hình thành “siêu vùng nguyên liệu” và nâng cao vai trò của địa phương trong cụm ngành dừa quốc gia.

Chương trình hội thảo chính diễn ra ngày 12/12 tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre cũ, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long. Chương trình gồm ba phiên chiến lược: Tầm nhìn quốc gia và vị thế mới của ngành dừa Việt Nam. Thương mại toàn cầu và quyền lực mềm. Công nghệ bền vững và kinh tế tuần hoàn.

Các phiên thảo luận tập trung vào xu hướng thị trường quốc tế, chuyển đổi số vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến sâu, tài chính chuỗi cung ứng, kinh tế tuần hoàn, Zero Waste, công nghệ sinh học và tiềm năng phát triển tín chỉ carbon từ hệ sinh thái cây dừa.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại họp báo

Điểm nhấn của CocoNext 2026 là việc kết nối AgTech, FoodTech, FinTech và CarbonTech trong cùng một kiến trúc chuỗi giá trị. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, công nghệ là động lực, tài chính là đòn bẩy và phát triển bền vững là tiêu chuẩn xuyên suốt.

Song song với hội thảo, không gian triển lãm CocoNext 2026 giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ canh tác, quản lý vùng trồng, chế biến sâu và lượng hóa giá trị xanh. Không gian cộng hưởng với 36 gian hàng sẽ tạo điểm kết nối B2B, giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm dừa và những sáng kiến tiêu biểu của tỉnh chủ nhà.

Từ diễn đàn đến thực tiễn chuỗi giá trị

Ngày 13/12, đại biểu sẽ tham gia hành trình trải nghiệm thực tế tại nhà máy Betrimex ở xã Lương Hòa, vùng nguyên liệu Hương Mỹ, nhà máy mật hoa dừa tại xã Tiểu Cần và Bảo tàng Dừa Sáp tại xã Tam Ngãi. Hành trình giúp khách mời trực tiếp tiếp cận chuỗi giá trị dừa, từ vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến sâu đến các mô hình khai thác đa giá trị, bảo tồn nguồn gen và gìn giữ tri thức bản địa.

Thông qua CocoNext 2026, tỉnh Vĩnh Long khẳng định vai trò trung tâm trong kết nối nguồn lực, thúc đẩy chế biến sâu và kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho ngành dừa. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dừa Việt Nam, đưa Việt Nam từ vị thế tham gia đến từng bước dẫn dắt chuỗi giá trị dừa toàn cầu.

Tỉnh Vĩnh Long có diện tích dừa lớn nhất cả nước, với 120.000 ha

Nói về tiềm năng phát triển ngành dừa theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) cho biết, việc xây dựng chuỗi giá trị hiện đại cần tập trung vào 5 nội dung trọng tâm gồm: Khai thác thị trường quốc tế, đầu tư chế biến sâu và tận dụng phụ phẩm, chuẩn hóa vùng nguyên liệu gắn với truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học dinh dưỡng và phát triển tài chính chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, sự liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông và ngân hàng sẽ tạo động lực nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập người trồng dừa và mở rộng thị trường xuất khẩu. Betrimex cam kết tiếp tục đầu tư công nghệ chế biến, phát triển vùng dừa hữu cơ, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần đưa ngành dừa Việt Nam vươn tới quy mô xuất khẩu tỷ đô.

Đại diện Betrimex kỳ vọng sự kiện CocoNext 2026 sẽ trở thành diễn đàn kết nối các nguồn lực, thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo và đưa ngành dừa Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước yêu cầu hội nhập quốc tế, ngành dừa cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, hướng đến phát triển xanh, tuần hoàn và bền vững.

Theo ông Quang, hội thảo quốc tế ngành dừa - CocoNext 2026 là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu công nghệ, thúc đẩy hợp tác và nâng cao giá trị ngành dừa. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Vĩnh Long quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị ngành dừa.

Để hội thảo thành công, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đề nghị các sở ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, Công ty Betrimex cùng cộng đồng doanh nghiệp tích cực đồng hành, chia sẻ sáng kiến, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ; các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và tiềm năng ngành dừa Vĩnh Long…