Vietinbank Premium: Đồng hành cùng khách hàng gìn giữ thành quả, kiến tạo tương lai qua các thế hệ

Tiếp nối chuỗi đối thoại chuyên sâu dành cho Khách hàng Ưu tiên khởi động từ tháng 9/2026 tại TP.HCM, VietinBank tổ chức tọa đàm “Kiến tạo nền móng – Khởi dựng tương lai” tại Fairmont Hà Nội, cùng các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp trao đổi về hành trình gìn giữ, phát triển và chuyển giao những giá trị đã được gây dựng qua các thế hệ.

Thông qua hai phiên thảo luận “Gìn giữ thành quả – Phát triển bền vững” và “Tiếp nối di sản – Kiến tạo tương lai”, chương trình tiếp cận bài toán chuyển giao từ cả góc nhìn của thế hệ gây dựng và thế hệ kế cận, đồng thời làm rõ vai trò kết nối, đồng hành tài chính dài hạn của VietinBank Premium.

Giá trị trường tồn – câu hỏi sau mỗi thành tựu

Mở đầu chương trình, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, thay mặt Ban Lãnh đạo ngân hàng nêu câu hỏi xuyên suốt của tọa đàm: Làm thế nào để những giá trị được gây dựng qua cả một hành trình dài có thể trường tồn và tiếp nối qua các thế hệ?

“Mỗi thành tựu là kết tinh của một hành trình kiến tạo bền bỉ, được hun đúc từ bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết. Chuyển giao không chỉ là trao lại tài sản mà còn là tiếp nối kinh nghiệm, uy tín, văn hóa và những giá trị đã gây dựng, để thế hệ kế cận đủ năng lực, bản lĩnh phát triển và kiến tạo tương lai”, ông Lân chia sẻ.

Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank phát biểu mở đầu tọa đàm

Ông Lân cho biết VietinBank cùng các đối tác sẽ mang đến góc nhìn chuyên sâu, kết nối tri thức, chuyên gia và nguồn lực, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình bảo toàn, phát triển và chuyển giao giá trị. Thông qua tọa đàm, VietinBank kỳ vọng mang đến những thông tin hữu ích, góc nhìn đa chiều và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần định hình hành trình kế thừa và chuyển giao tại mỗi gia đình, doanh nghiệp.

Phiên 1: Gìn giữ thành quả – Phát triển bền vững

Từ gây dựng thành quả đến chủ động chuẩn bị cho tương lai

Đối với nhiều doanh nhân, hành trình gây dựng và phát triển doanh nghiệp gắn liền với quá trình tích lũy tài sản, tạo lập vị thế và bảo đảm tương lai cho gia đình. Tuy nhiên, khi quy mô tài sản và hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, bài toán đặt ra không chỉ là tiếp tục gia tăng giá trị, mà còn là quản trị rủi ro, bảo toàn thành quả và chuẩn bị nền tảng để những giá trị ấy có thể được tiếp nối bền vững.

Toàn cảnh phiên Tọa đàm thứ nhất “Gìn giữ thành quả – Phát triển bền vững”

Tại phiên thảo luận thứ nhất, dưới sự điều phối của ông Phan Lê Thành Long – Giám đốc Điều hành AFA Group, các chuyên gia đến từ BCG, ICML Advisory, AFA Capital cùng ông Lê Việt Đức – Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank – trao đổi về hành trình từ gây dựng gia sản, bảo toàn và phát triển giá trị đến chuẩn bị chuyển giao cho thế hệ kế cận.

Các góc nhìn chiến lược, tài chính và pháp lý cho thấy chuyển giao không nên chỉ được đặt ra tại thời điểm bàn giao tài sản hay quyền điều hành. Đây là quá trình cần được chuẩn bị từ sớm, trong đó việc quản trị tài sản, xác lập cơ chế quản trị và chuẩn bị năng lực cho thế hệ tiếp theo có mối liên hệ chặt chẽ.

Từ góc nhìn ngân hàng, ông Lê Việt Đức nhấn mạnh mối quan hệ đan xen giữa Gia đình – Doanh nghiệp – Tài sản trong hành trình tài chính của khách hàng. VietinBank Premium hướng tới thấu hiểu tổng thể các nhu cầu này, kết nối giải pháp tài chính và nguồn lực phù hợp để đồng hành cùng khách hàng từ giai đoạn phát triển, bảo vệ thành quả đến chuẩn bị cho tương lai.

Phiên 2: Tiếp nối di sản – Kiến tạo tương lai

Toàn cảnh phiên tọa đàm thứ hai “Tiếp nối di sản – Kiến tạo tương lai

Tiếp nhận giá trị được trao truyền, kiến tạo hành trình của thế hệ mới

Nếu thế hệ đi trước dành nhiều năm gây dựng doanh nghiệp và tích lũy tài sản, thế hệ kế cận đứng trước một bài toán khác: làm thế nào để tiếp nhận những thành quả ấy, đồng thời có đủ năng lực, bản lĩnh và không gian phát triển theo những lựa chọn của riêng mình.

Phiên thảo luận thứ hai, do ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Điều hành AFA Capital – điều phối, quy tụ các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp gồm ông Edwin Choi (Pebly), ông Lee Bang Hyun (Everpia JSC), ông Paul Tùng Hoàng Nguyễn (Công ty Cổ phần Giày Thăng Long) và ông Arnaud Ginolin (BCG).

Thông qua những góc nhìn quốc tế và câu chuyện thực tiễn từ doanh nghiệp, phiên thảo luận đặt ra yêu cầu về sự chuẩn bị của cả hai thế hệ. Trong đó, thế hệ đi trước cần tạo điều kiện để chuyển giao không chỉ quyền sở hữu mà cả kinh nghiệm, trách nhiệm và những giá trị cốt lõi; thế hệ kế cận cần từng bước xây dựng năng lực, khẳng định vai trò và thích ứng với bối cảnh kinh doanh mới.

Tiếp nối di sản vì vậy không đồng nghĩa với việc lặp lại hành trình của thế hệ trước, mà là kế thừa những nền tảng đã được gây dựng để tiếp tục phát triển và kiến tạo giá trị mới.

Từ góc nhìn VietinBank Premium, sự khác biệt giữa các thế hệ trong cách sử dụng tiền, đầu tư và ra quyết định cũng đặt ra yêu cầu về một mô hình phục vụ linh hoạt, thấu hiểu nhu cầu riêng của từng thế hệ nhưng vẫn kết nối được mục tiêu chung của gia đình.

VietinBank hướng tới xây dựng quan hệ với thế hệ kế cận từ sớm, đồng hành cùng khách hàng và gia đình xuyên suốt các giai đoạn phát triển, thay vì chỉ bắt đầu khi nhu cầu chuyển giao đã phát sinh.

“Di sản không chỉ là tài sản được trao truyền, mà còn là giá trị để thế hệ sau tiếp tục phát triển. Thế hệ đi trước tạo điều kiện, thế hệ kế cận xây dựng năng lực và con đường riêng. VietinBank mong muốn đồng hành cùng cả hai thế hệ”, ông Đức chia sẻ.

Ông Lê Việt Đức, Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank chia sẻ tại tọa đàm