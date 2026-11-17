VISSAN đầu tư gần 1.600 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm

Ngày 17/11 Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) động thổ xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm tại Tây Ninh. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 22,4 ha tại xã Thạnh Lợi, với tổng mức đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng.

VISSAN động thổ xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm với vốn đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng tại Tây Ninh

Nhà máy có dây chuyền giết mổ heo công suất 240 con/giờ và hệ thống dây chuyền sản xuất thực phẩm chế biến gồm xúc xích, thịt nguội, đồ hộp, giò, lạp xưởng... với tổng công suất gần 35.000 tấn/năm.

Nhà máy được đầu tư sản xuất khép kín, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh và vận hành theo các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm như HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, đồng thời tiếp tục phát huy năng lực kiểm nghiệm theo ISO/IEC 17025.

VISSAN sản xuất thực phẩm chế biến bằng hệ thống dây chuyền khép kín

Ông Lê Minh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty VISSAN cho biết, trước nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng cao của thị trường trong nước và định hướng mở rộng xuất khẩu, VISSAN xác định việc tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất là bước đi cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Việc đầu tư Nhà máy mới sẽ tạo thêm dư địa để VISSAN nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm, tăng khả năng đáp ứng thị trường và từng bước củng cố năng lực cạnh tranh trong ngành thực phẩm.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động vào năm 2029. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo công ăn việc làm cho hơn 2.000 lao động tại địa phương.

VISSAN sản xuất thực phẩm chế biến bằng dây chuyền hiện đại

Ông Trương Thanh Liêm – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kỳ vọng Nhà máy sẽ góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, tăng cường liên kết với nguồn nguyên liệu và thúc đẩy các hoạt động giao thương giữa tỉnh Tây Ninh và TPHCM.

Với đội ngũ gần 4.000 nhân sự, năng lực sản xuất hiện tại của VISSAN gồm 3 dây chuyền giết mổ heo, công suất 120 con/giờ/dây chuyền; 2 dây chuyền giết mổ bò, công suất 30 con/giờ/dây chuyền và hệ thống dây chuyền sản xuất thực phẩm chế biến được đầu tư từ châu Âu, Nhật Bản, với tổng công suất trên 30.000 tấn/năm.

Hằng năm, VISSAN cung ứng ra thị trường khoảng 30.000 tấn thực phẩm chế biến và 20.000 tấn thực phẩm tươi sống. Sản phẩm VISSAN hiện được phân phối qua hơn 45 cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hơn 700 siêu thị và cửa hàng tiện lợi, 140 nhà phân phối cùng khoảng 90.000 điểm bán tại kênh truyền thống trên cả nước; đồng thời được xuất khẩu đến nhiều thị trường như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong xưởng sản xuất thực phẩm của VISSAN

Trước nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng cao của thị trường trong nước và định hướng mở rộng xuất khẩu, VISSAN xác định việc tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất là bước đi cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo.