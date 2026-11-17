Behn Meyer AgriCare Việt Nam lan tỏa yêu thương đến trẻ em vùng cao Chiềng Sại, Sơn La

Ngày 11/11/2026, Công ty TNHH Behn Meyer AgriCare Việt Nam tổ chức chuyến thăm và trao tặng những phần quà đến các em học sinh tại xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La. Chương trình có sự phối hợp, đón tiếp của Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sại, Ban Giám hiệu Trường Mầm non và Trường Tiểu học xã Chiềng Sại. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương, đồng thời gửi gắm lời động viên đến các em nhỏ trên hành trình học tập.

Tham gia chương trình, đoàn Công ty TNHH Behn Meyer AgriCare Việt Nam có 06 thành viên. Trưởng đoàn: ông Lê Văn Phú, Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Bắc; Phó đoàn: ông Hoàng Mạnh Huấn, đại diện kinh doanh khu vực Sơn La.

Đoàn Behn Meyer AgriCare Việt Nam cùng các em học sinh trong chương trình "Gieo mầm nhân ái – Vun đắp tương lai" tại xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La ngày 11/11/2026

Gặp gỡ, sẻ chia cùng thầy cô và học sinh

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã đến thăm Trường Mầm non và Trường Tiểu học xã Chiềng Sại, gặp gỡ đại diện địa phương, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và các em học sinh. Tại mỗi điểm đến, các thành viên có dịp tìm hiểu thêm về môi trường học tập, sinh hoạt của các em, đồng thời gửi lời thăm hỏi và chia sẻ tình cảm đến nhà trường.

Giờ sinh hoạt của các em tại điểm trường Bản Suối Trắng, xã Chiềng Sại

Những cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, gần gũi. Với đoàn công tác, việc được trực tiếp đến trường, trò chuyện cùng thầy cô và gặp gỡ các em nhỏ là cơ hội để cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự quan tâm, đồng hành từ cộng đồng. Những lời chào, ánh mắt tò mò và nụ cười hồn nhiên của các em đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình.

Cô giáo và em nhỏ bên góc địa phương của lớp học tại xã Chiềng Sại

Trao gửi những phần quà, lan tỏa niềm vui

Hoạt động trọng tâm của chương trình là trao tặng các phần quà đã được đoàn chuẩn bị cho học sinh Trường Mầm non và Trường Tiểu học xã Chiềng Sại. Thay vì những món quà mang tính hình thức, đoàn ưu tiên lựa chọn những vật dụng thiết thực, có thể sử dụng ngay trong học tập và sinh hoạt hằng ngày của các em. Ở vùng cao, nơi điều kiện còn nhiều khó khăn và mùa đông đang đến gần, mỗi phần quà là một sự hỗ trợ cụ thể để các em thêm đủ đầy, yên tâm đến lớp mỗi ngày.

Với đoàn công tác, điều ý nghĩa nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà ở mong muốn những phần quà này sẽ góp thêm động lực, giúp các em vững bước trên con đường đến trường và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Nụ cười hồn nhiên của các em học sinh xã Chiềng Sại

Behn Meyer AgriCare Việt Nam trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sại, Ban Giám hiệu Trường Mầm non và Trường Tiểu học xã Chiềng Sại cùng các thầy cô đã quan tâm, đón tiếp và phối hợp để chuyến thăm diễn ra thuận lợi. Sự đồng hành của địa phương và nhà trường là yếu tố quan trọng giúp đoàn có cơ hội gặp gỡ các em, trao gửi những tình cảm và món quà đã chuẩn bị.

Chung tay vun đắp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Với tập đoàn Behn Meyer, phát triển bền vững không chỉ gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn được thể hiện qua sự quan tâm đến con người và cộng đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp hướng đến việc đồng hành cùng nhà nông thông qua các giải pháp canh tác chất lượng, mang lại hiệu quả cao. Song song với định hướng đó, chương trình từ thiện cũng là dịp để doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội bằng các hành động cụ thể.

Chương trình trao quà cho các em học sinh tại xã Chiềng Sại, Tây Bắc là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần đó. Những phần quà được trao đi không chỉ mang ý nghĩa động viên mà còn gửi gắm sự quan tâm, khích lệ các em trên hành trình học tập và trưởng thành.

Khép lại chuyến đi ngày 11/11, những nụ cười và ánh mắt hồn nhiên của các em nhỏ đã trở thành món quà ý nghĩa nhất đối với đoàn công tác. Với Behn Meyer AgriCare Việt Nam, mỗi hành động sẻ chia, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần tạo nên những giá trị tốt đẹp lâu dài. Behn Meyer hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và vun đắp một tương lai tốt đẹp hơn.